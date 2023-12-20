Уповільнити розвиток катаракти: названо прості методи профілактики захворювання

Катаракта є підступним і неспішним захворюванням, яке невблаганно наближається з віком, але науці відомі прості кроки для профілактики хвороби та зміцнення здоров'я.

З віком наш колись кришталево чистий зір починає розпливатися і мутніти, на що є певні причини. Ця зміна, яка зазвичай відбувається після 40 років, часто зводиться до захворювання, відомого як катаракта. Розуміння цього стану, його причин і способів сповільнити її прогресування може мати вирішальне значення для підтримки здоров'я очей, пише Yahoo!

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Катаракта виникає, коли в кришталику ока, який від природи прозорий і допомагає фокусувати світло, починають з'являтися помутніння. Цей процес зазвичай починається в 40-50 років, але можуть пройти десятиліття, перш ніж він суттєво вплине на зір. Цікаво, що, згідно зі статистикою, близько 40 % жінок страждають на катаракту до 70 років, а до 80 років цей показник зростає до 71 %.

Симптомами катаракти можуть бути помутніння або розпливчастість зору, труднощі із зором під час яскравого світла або вночі, а також тьмяні кольори. Також часто доводиться міняти окуляри або контактні лінзи за рецептом лікаря.

З віком природні зміни в оці призводять до розвитку катаракти. До чинників, що сприяють цим змінам, належать тривалий вплив ультрафіолетових променів сонця, куріння, неконтрольований діабет, травми очей, тривале застосування деяких ліків, наприклад кортикостероїдів, і навіть сімейна історія.

Хоча повністю уникнути катаракти неможливо, вчені називають кілька простих елементів, на які ви можете звернути увагу, щоб знизити ризик і уповільнити її прогресування:

Захист очей від сонця. Носіння головних уборів і сонцезахисних окулярів, що блокують ультрафіолетові промені, може істотно захистити ваші очі.

Носіння головних уборів і сонцезахисних окулярів, що блокують ультрафіолетові промені, може істотно захистити ваші очі. Дієта з високим вмістом вітаміну С. Вживання продуктів з високим вмістом вітаміну С, таких як болгарський перець, цитрусові, полуниця і броколі, може допомогти. Цікаво, що цей вітамін ефективніший, якщо отримувати його з їжі, а не з добавок.

Вживання продуктів з високим вмістом вітаміну С, таких як болгарський перець, цитрусові, полуниця і броколі, може допомогти. Цікаво, що цей вітамін ефективніший, якщо отримувати його з їжі, а не з добавок. Овочі. Дієта, багата овочами, може знизити ризик розвитку катаракти.

Дієта, багата овочами, може знизити ризик розвитку катаракти. Регулярні фізичні вправи. Помірні фізичні вправи, такі як ходьба, можуть знизити ризик розвитку катаракти, оскільки вони допомагають підтримувати здоров'я кровоносних судин і тканин очей.

Помірні фізичні вправи, такі як ходьба, можуть знизити ризик розвитку катаракти, оскільки вони допомагають підтримувати здоров'я кровоносних судин і тканин очей. Мультивітаміни. Щоденний прийом полівітамінів також може допомогти знизити ризик розвитку катаракти.

Щоденний прийом полівітамінів також може допомогти знизити ризик розвитку катаракти. Боротьба зі стресом. Зниження стресу за допомогою таких методів, як жування гумки, може побічно сприяти здоров'ю очей, контролюючи рівень цукру в крові та знижуючи окислювальний стрес.

Важливо звернутися до офтальмолога, якщо у вас виникли проблеми із зором, оскільки раннє виявлення та лікування катаракти може значно поліпшити якість життя. У випадках, коли катаракта значно погіршує зір, ефективним методом лікування є хірургічне втручання з високим відсотком успіху та швидким періодом відновлення.

Хоча старіння і катаракта часто йдуть пліч-о-пліч, розуміння цього стану і прості зміни у способі життя можуть суттєво вплинути на збереження вашого зору якомога довше.

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Також Фокус писав про те, як час, проведений за екраном гаджетів і комп'ютерів, псує наш зір. Час, проведений перед монітором, впливає на м'язи і форму очей людини, а також збільшує ризик розвитку захворювань у майбутньому.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.