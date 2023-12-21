Виявлено перший ударний кратер на супутнику Юпітера Іо: вважалося, що їх там немає (фото)

Вчені вважали, що Іо є єдиним світом у Сонячній системі, де немає кратерів, але виявилося, що це не так.

Супутник Юпітера Іо, на якому розташована найбільша кількість вулканів у Сонячній системі, вважався єдиним світом, що не складається з газу, на якому немає ударних кратерів. Як показують нові спостереження, кратери на Іо все ж є, пише IFLScience.

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Астроном-аматор Джеспер Сандберг вивчав старі знімки космічного апарату "Галілео" (обертався навколо Юпітера з 1995 до 2003 року) і помітив те, чого не побачили вчені — ударний кратер на Іо. Професійні астрономи підтвердили, що виявлена особливість поверхні на супутнику Юпітера з'явилася внаслідок удару астероїда і цей кратер не був знищений вулканічною активністю Іо.

Кілька століть тому астрономи вперше дізналися, що наш Місяць вкритий кратерами, які з'явилися внаслідок падіння астероїдів. Коли ж у другій половині 20 століття в космос полетіли космічні апарати, то астрономи дізналися, що кратери на поверхні кам'янистих світів Сонячної системи є звичайним явищем. Хоча деякі кратери вже зникли внаслідок геологічних процесів, багато хто з них все ще існує на цих світах після навіть мільярдів років.

Іо — супутник Юпітера Фото: NASA

Найцікавіше, що на поверхню Іо також протягом усієї історії супутника Юпітера падали астероїди, які створювали кратери. Але через виверження більш ніж 400 діючих вулканів заповнювалися розпеченою лавою і зникали. І все ж один такий кратер, який уперше виявили астрономи, все ж зберігся.

Велика вулканічна тріщина привертає увагу, але крихітна чорна точка в центрі нагорі може бути першим виявленим на Іо ударним кратером Фото: NASA

Джеспер Сандберг помітив на знімках апарату "Галілео" підозріло кругле утворення на поверхні Іоно, яке не могло бути грою світла і тіні. Можна було б припустити, що це звичайне жерло вулкана, але Девід Вільямс з Університету штату Арізона і Розалі Лопес з Лабораторії реактивного руху NASA представили докази того, що це все ж ударний кратер.

Апарат "Галілео" перебував недостатньо близько до Іо, щоб отримати хорошу роздільну здатність знімка, тому це найкраще зображення ударного кратера. Тут дійсно видно форму чаші та навколишній ореол, що вказує на ймовірне ударне походження Фото: NASA

За словами вчених, які також проаналізували дані космічного апарату, все вказує на те, що це не вулкан, а дійсно ударний кратер діаметром від 92 до 104 метрів. Хоча вчені хочуть провести додаткові дослідження, щоб повністю переконатися в тому, що було виявлено перший збережений ударний кратер на Іо.

Знімки поверхні Іо апарат "Галілео" зробив ще 2001 року і не зрозуміло, чи зберігся цей кратер досі. Також існує ймовірність того, що таких кратерів на поверхні супутника Юпітера може бути більше.

Зараз навколо Юпітера обертається космічний апарат "Юнона", який зараз займається також дослідженням супутників газового гіганта. Як уже писав Фокус, нещодавно апарат надіслав на Землю нові зображення вулканічного світу. Але проблема в тому, що поки "Юнона" пролітала набагато далі від Іо, ніж апарат "Галілео". Можливо, вчені отримають нові дані про поверхню супутника Юпітера під час двох дуже близьких обльотів Іо апаратом "Юнона" 30 грудня цього року, а потім 3 лютого 2024 року.

Як уже писав Фокус, NASA вперше висадить на Місяць не американця і це станеться вже у відносно найближчому майбутньому.