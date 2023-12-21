Астрономи виявили нові планети біля дуже схожих на Сонце зірок: є й водні світи

Згідно з дослідженням, виявлені планети належать до класу супер-Юпітерів і міні-Нептунів.

Космічний телескоп TESS продовжує пошук нових планет, розташованих поза Сонячною системою, тобто екзопланет. Понад 5000 таких об'єктів вважаються потенційними планетами, але вченим потрібен час, щоб підтвердити цей статус. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Astronomy & Astrophysics, астрономи підтвердили існування трьох планет, що розташовані у двох різних зоряних системах і обертаються навколо дуже схожих на Сонце зірок, пише Universe Today.

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Виявлені планети, які належать до класу супер-Юпітерів і міні-Нептунів, обертаються навколо дуже схожих на Сонце зірок під назвою TOI-2141 і TOI-1736. Перша зірка розташована на відстані 250 світлових років від Землі, а друга — на відстані 290 світлових років від нас.

Зірка TOI-2141 трохи старша за Сонце за віком, але має майже такий самий розмір. Зірка TOI-1736 має приблизно такий самий вік, як і Сонце, приблизно ту саму температуру, але вона трохи більша за розмірами. Водночас ця зірка — це подвійна зірка, тобто в неї є дрібніший компаньйон.

Астрономи виявили біля зірки TOI-2141 усього одну планету, названу TOI-2141b, яка належить до класу міні-Нептунів.

Що відомо про планету TOI-2141b?

Вона в 3 рази більша за Землю за розміром;

У 24 рази більша за Землю за масою;

Вона має кам'янисте ядро й атмосферу, можливо, наповнену газоподібною водою;

Температура поверхні становить 450 градусів за Цельсієм;

Повний оберт навколо зірки планета здійснює за 18 днів.

Учені вважають, що, найімовірніше, у цій зоряній системі розташована тільки одна планета.

У зоряній системі TOI-1736 астрономи виявили дві планети, які обертаються навколо більшої зірки в подвійній системі. Планети отримали назву TOI-1736b й TOI-1736с.

Виявлені планети, які належать до класу супер-Юпітерів і міні-Нептунів, обертаються навколо дуже схожих на Сонце зірок під назвою TOI-2141 і TOI-1736. Перша зірка розташована на відстані 250 світлових років від Землі, а друга — на відстані 290 світлових років від нас. Фото: планета

Що відомо про планету TOI-1736b?

Учені вважають, що це міні-Нептун;

Вона у 2,5 разу більша за Землю за розмірами;

Планета в 13 разів більша за Землю за масою;

Повний оберт навколо зірки здійснює за 7 днів;

Температура поверхні становить 800 градусів за Цельсієм.

Що відомо про планету TOI-1736с?

Учені вважають, що це масивний супер-Юпітер;

Маса планети в 9 разів більша за масу Юпітера;

Астрономи вважають, що цей газовий гігант має багато супутників і на поверхні одного з них потенційно може міститися рідка вода.

Автори дослідження кажуть, що в цій же зоряній системі може бути ще одна, третя планета. Але необхідно більше даних, щоб підтвердити або спростувати цю гіпотезу.

Як уже писав Фокус, астрономи вперше виявили на супутнику Юпітера Іо ударний кратер, хоча вважалося, що їх там немає. Учені вважали, що Іо — єдиний світ у Сонячній системі, де немає кратерів, але виявилося, що це не так.