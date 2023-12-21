Новий знімок телескопа Габбл: галактика, світло якої суперечить квантовій фізиці (фото)

"Заборонене" світло далекої спіральної галактики яскраво сяє на новому зображенні космічного телескопа.

Космічний телескоп Габбл зробив приголомшливий знімок далекої спіральної галактики, світло якої, схоже, суперечить деяким із найпоширеніших правил квантової фізики, пише Live Science.

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Спіральна галактика під назвою MCG-01-24-014 розташована на відстані 275 млн світлових років від нас. Вона має добре виражені спіральні рукави і дуже яскраве активне ядро галактики (АЯГ). Через те, що галактика повернута до нас "обличчям", спіральні рукави створюють майже ідеальне коло.

Спіральну галактику видно в центрі знімка разом із двома великими яскравими зірками на передньому плані, синього і червоного кольору. Ще кілька далеких галактик видно на чорному тлі космосу.

За словами вчених з Європейського космічного агентства, MCG-01-24-014 є сейфертівською галактикою II типу. Разом із квазарами це одна з двох груп галактик з АЯГ. У сейфертівських галактик дуже яскраве ядро, але все ж воно не таке яскраве, як у квазарів, світло яких може затьмарити собою все інше світло галактики.

Спіральну галактику видно в центрі знімка разом із двома великими яскравими зірками на передньому плані, синього і червоного кольору. Ще кілька далеких галактик видно на чорному тлі космосу Фото: ESA

Залежно від довжини хвилі світла або спектра випромінювання, що виходить із ядер сейфертівських галактик, їх поділяють на два типи. Галактики II типу випромінюють спектральні лінії, пов'язані з так званими "забороненими" випромінюваннями, оскільки за певними правилами квантової фізики вони не повинні існувати.

За словами вчених, спектри випромінювання мають саме такий вигляд, тому що певні атоми і молекули поглинають і випромінюють світло на певних довжинах хвиль світла.

Електрони, які входять до складу ядра атома, втрачають або набувають певну кількість енергії, що відповідає певним довжинам хвиль світла, яке поглинається або випромінюється. Але деякі спектральні лінії випромінювання вважаються "забороненими", оскільки їх можна побачити тільки в космосі, але не на Землі.

За словами вчених, деякі правила квантової фізики, які використовуються для її передбачення, ґрунтуються на припущеннях, які відповідають лабораторним умовам на Землі. Згідно з цими правилами, таке випромінювання є "забороненим", тобто його не повинно існувати і його ігнорують.

Але в космосі, в активному ядрі галактики, ці припущення більше не виконуються, і "заборонене" світло можна вловити за допомогою телескопа Габбл.

Фокус уже писав про ще один приголомшливий знімок космічного телескопа Габбл. Обсерваторія сфотографувала унікальне видовище: кілька галактик виглядають так, ніби вони вишикувані в одну лінію.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили нові планети біля дуже схожих на Сонце зірок. Серед них є і водні світи. Згідно з дослідженням, виявлені планети відносяться до класу супер-Юпітери і міні-Нептуни.