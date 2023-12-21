Рятівний серіал: перегляд "Доктора Хто" у свята знижує ризик смерті, — учені

Незвичайне дослідження виявило, що в період виходу нових серій культового серіалу смертність загадковим чином падала, що наштовхнуло вчених на цікаві висновки.

Недавнє цікаве дослідження вивчило цікавий взаємозв'язок між переглядом популярного телесеріалу "Доктор Хто" у святковий сезон і зниженням рівня смертності. Це дослідження — не просто наукова фантастика; у ньому розумно підкреслюється важка робота лікарів під час свят і висловлюється дотепне припущення, що трансляція нових епізодів "Доктора Хто", особливо під Різдво, може справити благотворний вплив на здоров'я населення, пише Knowridge.

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"Доктор Хто" — це не просто телешоу, це подорож у часі та просторі, яка захоплює глядачів ось уже 60 років, ставши невід'ємною частиною популярної культури. Таке довголіття дає унікальну можливість вивчити вплив серіалу на здоров'я людей.

Річард Райлі, професор Бірмінгемського університету, вивчив цю захопливу тему. Він проаналізував вплив нових епізодів "Доктора Хто", що виходили в ефір з 24 грудня до 1 січня, з моменту створення серіалу в 1963 році. Це дослідження стосувалося тільки основного серіалу, без урахування спін-оффів та інших медіа-форм, як-от книжки та комікси.

Результати виявилися вельми інтригуючими. У ті роки, коли новий епізод "Доктора Хто" виходив в ефір під час святкового сезону, спостерігалося помітне зниження смертності. Особливо яскраво ця тенденція проявлялася в епізодах, показаних під Різдво. Наприклад, в Англії та Уельсі на 10 000 людино-років померло приблизно на шість осіб менше, а у Великій Британії — на чотири людини.

Ці результати були ще більш вражаючими в період з 2005 по 2019 рік, коли "Доктор Хто" став регулярним різдвяним спецвипуском. У ці роки в Англії та Уельсі було зафіксовано в середньому на сім смертей менше на 10 000 людино-років, а загалом по Великій Британії — на шість смертей менше на 10 000 людино-років.

Зображення турботливого лікаря на екрані може надихнути глядачів на звернення по медичну допомогу, коли вона їм необхідна Фото: Unsplash

Райлі зазначає, що хоча ці результати цікаві, вони не обов'язково означають, що перегляд "Доктора Хто" безпосередньо веде до зниження рівня смертності. Однак він припускає, що зображення турботливого лікаря на екрані може надихнути глядачів на звернення по медичну допомогу, коли вона їм необхідна, що сприятиме поліпшенню стану здоров'я.

Дослідження проливає світло на ширше значення охорони здоров'я та його зображення у ЗМІ. Воно навіть підштовхує осіб, які ухвалюють рішення на великих стримінгових майданчиках, замислитися про потенційні глобальні наслідки таких трансляцій для здоров'я.

У той час як медичні працівники старанно служать у святковий сезон, повторюючи першу пригоду Лікаря на лондонському звалищі шістдесят років тому, вони можуть бути впевнені у своїй життєво важливій ролі. А це інтригуюче дослідження не тільки додає трохи веселощів, а й підкреслює позитивний вплив їхньої самовідданості як у реальному житті, так і на екрані.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.