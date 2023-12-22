Безмежна і чиста енергія: фізики домоглися нових результатів із термоядерним синтезом

Ученим вдалося відтворити ті самі процеси, що відбуваються всередині Сонця. Успішними були 4 спроби з шести.

Дослідники з Ліверморської національної лабораторії ім. Лоуренса (США) провели останній рік, стріляючи 192 лазерами по капсулах із воднем. Лоуренса (США) провели останній рік, стріляючи 192 лазерами по капсулах із воднем і нагріваючи їх до більш ніж 100 мільйонів градусів Цельсія. Таким чином їм вдалося успішно створити 4 рази реакцію термоядерного синтезу з отриманням термоядерної енергії. Цей процес відбувається в надрах зірок, зокрема й Сонця, що дає змогу цим об'єктам існувати. У результаті термоядерного синтезу виділяється майже безмежна чиста енергія. Якщо подібну реакцію можна буде відтворювати у величезному масштабі, то це дасть змогу відмовитися від використання викопного палива, і людство буде забезпечене дешевою енергією, пише Daily Mail.

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Уперше у світі вчені з Ліверморської національної лабораторії ім. Лоуренса в грудні минулого року домоглися неймовірних результатів. Лоуренса в грудні минулого року домоглися неймовірних результатів. Їм вдалося створити реакцію термоядерного синтезу, коли в результаті було отримано більше енергії, ніж витрачено на процес, відомий як займання. Тоді вчені отримали на 54% більше енергії, ніж витратили на підтримку реакції. Цього року фізики ще тричі домоглися подібних результатів.

Це важливо, адже для проведення термоядерного синтезу, коли атоми водню зливаються для отримання гелію, що призводить до виділення величезної кількості енергії, потрібно затратити також велику кількість енергії. Якщо домогтися того, що на проведення реакції буде витрачено набагато менше енергії, ніж отримано в результаті, то це дасть можливість отримати майже безмежну чисту енергію в промислових масштабах. І вчені крок за кроком наближаються до цієї мети. Тобто вчені хочуть на Землі отримувати ту саму енергію, яка створюється в ядрі Сонця внаслідок термоядерного синтезу.

Науковці хочуть на Землі отримувати ту саму енергію, яка створюється в ядрі Сонця внаслідок термоядерного синтезу Фото: NASA

У лабораторії знаходиться спеціальна установка, оснащена 192 лазерами, які стріляють по алмазних капсулах з воднем, розміщених в особливому золотому циліндрі. У результаті капсули нагріваються до температури понад 100 млн градусів Цельсія і створюється навіть більший тиск, ніж у ядрі Сонця. Після цього атоми водню зливаються, утворюють гелій і виділяється велика кількість енергії.

У липні фізики могли отримати на 85% більше енергії, ніж витратили на створення термоядерного синтезу. У результаті ще двох експериментів у жовтні вченим вдалося отримати на 89% більше енергії, ніж під час грудневих випробувань. Були ще дві не зовсім вдалі спроби отримати термоядерну енергію цього року.

У лабораторії знаходиться спеціальна установка, оснащена 192 лазерами, які стріляють по алмазних капсулах з воднем, розміщених в особливому золотому циліндрі. У результаті капсули нагріваються до температури понад 100 млн градусів Цельсія і створюється навіть більший тиск, ніж у ядрі Сонця. Після цього атоми водню зливаються, утворюють гелій і виділяється велика кількість енергії Фото: Daily Mail

Фізики в усьому світі вже багато років намагаються домогтися подібних результатів, але поки що жодній лабораторії не вдалося цього зробити.

Вчені кажуть, що продовжать свої експерименти і далі, сподіваючись отримати все більшу кількість термоядерної енергії. Варто сказати, що поки що ця технологія перебуває на початковому етапі свого розвитку, адже до створення діючих термоядерних реакторів може пройти багато років.

Проте, як уже писав Фокус, нещодавно в Японії відбувся запуск експериментального термоядерного реактора, який на сьогодні є найбільшим у світі. За допомогою цього реактора фізики також хочуть отримати велику кількість термоядерної енергії, що відкриє шлях до її виробництва в промислових масштабах.