Телескоп Габбл зафіксував святкову "скляну кулю зі снігом" у космосі (фото)

Зображення галактики, що нагадує скляну кулю зі снігом, було створено на основі даних космічного телескопа в період із 2006 до 2021 року.

NASA починає вже зустрічати Різдво і Новий рік і дарує всім любителям астрономії приголомшливі святкові знімки космосу. На новому складеному зображенні далекої галактики, вона виглядає як мерехтливі святкові вогні, а також нагадує барвисту скляну кулю зі снігом, пише Space.

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Космічний телескоп Габбл сфотографував карликову галактику неправильної форми з мільярдами зірок під назвою UGC 8091, яка розташована на відстані 7 млн світлових років від нас. Щоб створити світний ефект, який видно на знімку, вчені зібрали дані, отримані за допомогою двох головних камер телескопа Габбл за період з 2006 по 2021 рік.

Ці дані пропустили через 12 фільтрів, які відбирали як різні довжини хвиль світла, що охоплюють діапазон від середнього ультрафіолету до видимого червоного світла. За словами вчених, червоні плями — це молекули міжзоряного водню, а "іскри" всередині — це старіші зірки. На задньому плані видно й інші далекі галактики, які розташовані так далеко, що здаються поодинокими зірками.

Галактика UGC 8091 Фото: NASA

Це зображення телескопа Габбл є не єдиним знімком на святкову тематику, який був зроблений у космосі цього року. У листопаді вчені використовували космічний телескоп Вебб для вивчення того, що вони назвали скупченням галактик "Різдвяна ялинка". Скупчення галактик з офіційною назвою MACS041, за словами вчених, має настільки барвистий вигляд через мерехтливі вогні, що неофіційна назва пасує якнайкраще.

Скупчення галактик MACS041 Фото: NASA

Також NASA нещодавно опублікувало знімок ще однієї космічної "ялинки", яка насправді являє собою туманність і скупчення зірок. Цей об'єкт називається NGC 2264 і розташований на відстані у 2,5 тисячі світлових років від нас. Вчені штучно створили потрібні кольори, а також повернули туманність таким чином, щоб вона нагадувала космічне святкове дерево, як уже писав Фокус.

NGC 2264 Фото: NASA

Ще вчені з NASA опублікували зображення залишку наднової Кассіопея А, яке зробив телескоп Вебб, і воно теж нагадує новорічну іграшку. Завдяки новому знімку, як уже писав Фокус, астрономи отримали нову інформацію про об'єкт, який залишився після вибуху масивної зірки.

Кассіопея А Фото: NASA

Як уже писав Фокус, телескоп Габбл зробив зображення спіральної галактики, світло якої суперечить деяким правилам квантової фізики.

Нагадуємо, що вчені виявили три нові екзопаленти, які обертаються навколо зірок дуже схожих на Сонце, як уже писав Фокус .