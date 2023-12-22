Учені з'ясували, що людські сльози пригнічують агресію: яким чином це відбувається

Виявилося, що сльози жінок можуть знизити агресію у чоловіків більш ніж на 40% і викликати зміни в мозку.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Plos Biology, людські сльози містять особливу речовину, яка може знижувати рівень агресії, пише The Guardian.

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За останні понад 100 років учені запропонували найрізноманітніші пояснення функції сліз, від подачі сигналів про вразливість людини до видалення бактерій з очей. Згідно з новим дослідженням, запах жіночих сліз знижує рівень агресії у чоловіків більш ніж на 40%. Але вчені вважають, що всі людські сльози мають аналогічний ефект. Автори дослідження кажуть, що це відбувається через особливу речовину, яка міститься в сльозах. Але цей компонент ще потрібно ідентифікувати і вчені сподіваються зробити це найближчим часом.

У дослідженні взяли участь кілька жінок, які дивилися дуже сумні фільми і при цьому плакали. Вчені зібрали ці сльози і запропонували відчути їхній запах 31 чоловікові. Їм також запропонували нюхати звичайний фізрозчин як контроль.

Потім чоловіки взяли участь у комп'ютерній грі, яка використовується в психології для провокування агресивної поведінки шляхом несправедливого вирахування очок гравців.

Коли чоловіки нюхали жіночі сльози, то рівень їхньої агресії знизився майже на 44%. А сканування мозку показало, що в них спостерігалося більше функціональних зв'язків між ділянками, які обробляють запахи й агресію, тоді як активність у ділянках, що відповідають за агресію, була нижчою. Вчені вважають, що хімічна речовина в сльозах керує реакцією мозку на агресію.

Учені визнають, що хімічна речовина в сльозах навряд чи матиме великий вплив на соціальну взаємодію між дорослими людьми, але склад сліз, можливо, еволюціонував для захисту вразливих дітей. Тобто за допомогою сліз діти, які ще не можуть говорити, сигналізують про те, що потрібно знизити рівень агресії щодо них.

За словами Мінни Лайонс із Ліверпульського університету Джона Мурса, факт виявлення зниження агресії за допомогою сліз є цікавим. Але вчена каже, що потрібно повторити дослідження людської поведінки, перш ніж робити переконливі висновки.

За словами Лайонс, у реальному житті все може скластися інакше. Адже сльози жертви домашнього насильства мало що можуть зробити для зниження агресії. Соціальний контекст плачу надзвичайно складний, і найімовірніше зниження агресії є лише однією з багатьох потенційних функцій сліз.

Як уже писав Фокус, вчені пов'язали брак відпочинку з дратівливістю. Багато хто з нас не раз почувався роздратованим, прокидаючись занадто рано або занадто пізно. Вчені вирішили досконально вивчити цей стан і розкрили причину такого самопочуття.