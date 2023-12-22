Щось дивне відбувається з ядром Землі кожні 8,5 років: що виявили вчені

Дивні відмінності у вимірах на поверхні планети дали змогу виявити незвичайну поведінку ядра Землі.

Учені вивчили найменші зміни тривалості доби на Землі, а також у русі полюсів і з'ясували, що кожні 8,5 років відбувається періодичне коливання внутрішнього ядра Землі. Також учені виявили ще кілька особливостей, які стосуються серця планети. Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature Communications, пише ScienceAlert.

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У надрах Землі відбувається багато процесів, які до кінця не розуміють учені. Як відомо, наша планета складається з кори, мантії та ядра. Але саме ядро складається з двох частин: зовнішнього рідкого ядра з розплавленого заліза і внутрішнього твердого ядра, що також складається із заліза. Це ядро має діаметр приблизно 2450 км, що трохи більше за розмір Плутона.

Внутрішнє ядро, яке виділяє тепло, впливає на зовнішню частину серця Землі. Ця рідина, що обертається, перетворює механічну енергію на магнітну енергію, і таким чином створює глобальне магнітне поле Землі. Воно захищає нас від шкідливого сонячного і космічного випромінювання, а також від потоків сонячного вітру.

Оскільки вчені не можуть дістатися до ядра Землі, щоб провести необхідні вимірювання, вони покладаються на непрямі виміри, засновані на спостереженнях на поверхні планети. Вважається, що Земля завжди робить повний оберт навколо своєї осі кожні 23 години, 56 хвилин і 4,0916 секунди щодня. Але насправді існують крихітні зміни в періоді обертання, причина яких криється у змінах, що відбуваються в надрах Землі.

Вчені вивчили найменші зміни тривалості доби на Землі, а також у русі полюсів і з'ясували, що кожні 8,5 років відбувається періодичне коливання внутрішнього ядра Землі Фото: space.com

Наприклад, торік учені з'ясували, що ядро Землі змінює напрямок свого обертання кожні приблизно 6 років і це впливає на тривалість доби. Автори нового дослідження ще 4 роки тому виявили також зміни в періодичності руху полюсів планети. Полюси Землі завжди рухаються добре вираженим чином, і для цього є кілька причин, що призводить до дивної поведінки. Тоді ж учені помітили невеликий рух, який тривав приблизно 8,7 років. Дослідники вирішили, то це пов'язано з коливанням внутрішнього ядра Землі. Вчені продовжили своє дослідження, щоб знайти підтвердження такої періодичності коливань ядра. І це їм вдалося.

Автори дослідження виявили, що внутрішнє ядро нахилене щодо мантії Землі на 0,17 градуса. Тобто вісь обертання внутрішнього ядра і вісь обертання мантії не зовсім суміщені. Це призводить до коливання ядра, яке відбувається кожні приблизно 8,5 років, оскільки дві сфери обертаються навколо різних осей.

Також учені виявили більш різку, ніж очікувалося, зміну щільності на межі між внутрішнім і зовнішнім ядром. А внутрішнє ядро, найімовірніше, має неоднакову густину і одна його півкуля густіша за іншу. Така поведінка ядра, як вважають вчені, може відігравати роль у тому, як поводиться рідке зовнішнє ядро і як воно обертається і створює магнітне поле Землі.

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