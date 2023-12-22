Як у фільмі з Брюсом Віллісом. Учені розповіли, що зробить з астероїдом ядерний вибух (фото)

Учені вважають, що бомбардування астероїда, що наближається, ядерною бомбою може бути поганою ідеєю. Але правильний підхід може змінити ситуацію.

Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні The Planetary Science Journal, ядерна бомба може знищити небезпечний астероїд невеликого розміру. Але ядерний удар по астероїду великого розміру розіб'є його на шматки і ці уламки будуть і далі загрожувати нашій планеті. Можливо вони призведуть навіть до серії ударів по поверхні Землі. Але чи дійсно використання ядерної зброї на астероїді, що наближається, є поганою ідеєю? Якщо використовувати правильну техніку, то за допомогою ядерного вибуху можна змінити траєкторію польоту астероїда, вважають науковці. Про це пише ScienceAlert.

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Учені створили інструмент моделювання, який може моделювати те, що станеться, якщо ядерна бомба вибухне над поверхнею небезпечного для Землі астероїда. Цей інструмент допомагає поліпшити розуміння того, як випромінювання ядерного вибуху взаємодіє з поверхнею астероїда, а також вивчає динаміку ударної хвилі, яка може вплинути на внутрішню частину астероїда.

За словами вчених, якщо буде достатньо часу для підготовки, то можна відправити ядерну бомбу до небезпечного для Землі астероїда, коли він перебуватиме ще за мільйони кілометрів від нас. Унаслідок вибуху відбудеться або зміна траєкторії польоту, або руйнування цього астроїда на більш дрібні частини. Але вони не долетять до Землі. Якщо ж подібний вибух станеться поблизу планети, то уламки можуть впасти на Землю і завдати ще більше шкоди. Хоча є ймовірність того, що в цьому випадку астероїд все ж пролетить повз після вибуху.

Інструмент моделювання, розроблений вченими, показує розвиток астероїда, що руйнується теоретичною ядерною зброєю, підірваною поблизу поверхні об'єкта Фото: ScienceAlert

Завдяки місії DART, під час якої космічний апарат навмисно врізався в астероїд Діморф, щоб змінити його траєкторію, вчені багато чого дізналися про те, що потрібно, щоб відхилити небезпечний астероїд.

Нова модель вчених, названа моделлю енерговиділення рентгенівських променів, дає дослідникам інструменти для використання ідей, отриманих за допомогою DART, під час вивчення того, як ядерний удар може стати альтернативою місіям з кінетичним ударом.

За словами вчених, ядерні бомби мають найвищий коефіцієнт щільності енергії на одиницю маси серед усіх людських технологій, що може зробити їх безцінним інструментом для пом'якшення астероїдної загрози.

Але, як кажуть дослідники, передбачення ефективності потенційної місії з відхилення або руйнування за допомогою ядерної зброї залежить від точного моделювання впливу рентгенівського випромінювання ядерного вибуху на астероїд і, як наслідок, на руйнування каменю. Автори дослідження кажуть, що їхнє високоточне моделювання може відстежувати фотони, які проникають крізь поверхню вмісту астероїдів, і водночас враховуються складніші процеси.

Якщо виникне реальна надзвичайна ситуація, то це моделювання матиме вирішальне значення для надання особам, які ухвалюють рішення, важливої інформації з урахуванням ризиків, що могла б запобігти впливу астероїда, захистити важливу інфраструктуру і врятувати життя, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, вчені виявили, що щось дивне відбувається з ядром Землі кожні 8,5 років. Дивні відмінності у вимірах на поверхні планети дозволили виявити незвичайну поведінку ядра Землі.