Древній торгівельний шлях знайшли в Німеччині: його виявили під час будівельних робіт (фото)

У Фюрті, Німеччина, під час будівельних робіт виявили залишки торгівельного шляху ранньомодерного періоду. Вчені вже досліджують шлях та знайшли численні артефакти.

У листопаді 2023 року група будівельників у Фюрті натрапила на археологічну знахідку, яка переписує підручники з історії. Під час ремонту вулиці в районі Бургфаррнбах вони виявили під поверхнею залишки багатовікового дощатого настилу, пише Arkeonews.

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Баварське державне управління з охорони пам'яток зараз контролює розкопки цього стародавнього шляху, який колись з'єднував Нюрнберг і Франкфурт. Археологи досліджують дерев'яні дошки, які колись укріплювали дорогу, сподіваючись, що кожен шматок дасть більше підказок про минуле.

В археології поширеною проблемою є те, що швидкі темпи сучасного розвитку часто затуляють або знищують історичні рештки. Однак у цьому випадку будівельні роботи відкрили вікно у минуле.

Археологи досліджують дерев'яні дошки, які колись укріплювали дорогу, сподіваючись, що кожен шматок дасть більше підказок про минуле Фото: Bavarian State Office for Monument Preservation

Історичні записи ще з 1592 року згадують про це місце, визначаючи його як важливий торговельний шлях між Нюрнбергом і Франкфуртом. Мешканці були зобов'язані підтримувати та ремонтувати шлях, що демонструє його важливість. Дендрохронологічне датування соснових дощок з розкопок показало, що вони були зрубані у 1773 році.

Важлива частина історії Фюрта з'являється в хроніках 1790 року, коли через Бургфаррнбах пройшла урочиста процесія, що супроводжувала цінні імператорські коштовності. Ця подія свідчить про те, що на той час дерев'яна дощата дорога перетворилася на бруковану, за зразком берлінської.

Окрім самої дороги, знайдено ґудзики, підкови та навіть срібна монета ранньомодерного періоду. Зусилля з консервації спрямовані на те, щоб захистити особливо добре збережену ділянку шляху для подальших досліджень і публічного показу.

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