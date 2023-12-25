Окуляри, що визначили долю астрономії: 30 років тому людство врятувало телескоп Габбл

Історія нашого підкорення космосу містить як гучні провали, так і неймовірні історії успіху, але 30 років тому космонавти перетворили прийдешню невдачу на одну з найуспішніших космічних місій.

У 1990-х роках космічний телескоп Габбл розпочав роботу, яка стала однією з найбільш чудових історій наполегливості людства в історії космонавтики. Спочатку телескоп було запущено з дефектом — дзеркало було неправильно відшліфовано всього на кілька мікрон, — і перші дні його роботи були затьмарені розмитими зображеннями. Це стало нищівним ударом, з огляду на інвестиції в розмірі 1,5 мільярда доларів і великі надії, що покладалися на здатність Габбла розкрити секрети Всесвіту, пише Space.

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Однак Габбл був унікальним. На відміну від інших космічних телескопів, він був призначений для ремонту в космосі. Після його проблемного запуску інженери NASA і світова громадськість зіткнулися з тим, що цей грандіозний проект може виявитися колосальним провалом. Але потім було запропоновано рішення, настільки ж геніальне, наскільки й сміливе: чому б не дати Габблу… окуляри.

Так з'явився COSTAR, або коригувальна заміна оптики осі космічного телескопа. Цей пристрій, по суті, являв собою набір коригувальних лінз, покликаних компенсувати недоліки дзеркала. План був сміливим і ризикованим. Він вимагав від команди астронавтів здійснити серію виходів у відкритий космос із високим ступенем ризику — сценарій, що нагадує наукову фантастику, яка перетворилася на драматичну реальність.

У грудні 1993 року сім астронавтів вирушили на космічному човнику "Індевор", щоб зробити те, що багато хто вважав неможливим. Вони успішно встановили COSTAR і нову камеру WFPC2, які разом скорегували зір телескопа. Ця місія була не просто технічним ремонтом, а поворотним моментом, який визначив майбутній успіх Габбла.

Успішна місія підняла репутацію NASA і закріпила місце Габбла в історії. Згодом, з подальшими модернізаціями і технологічними вдосконаленнями, телескоп став передавати приголомшливі зображення космосу. Він зазирнув у найвіддаленіші куточки Всесвіту, принісши безцінні дані, які допомогли відповісти на найфундаментальніші запитання про вік, розміри і загадки темної матерії і темної енергії нашого Всесвіту.

Сьогодні, коли в центрі уваги перебувають такі нові телескопи, як космічний телескоп Джеймса Вебба, Габбл продовжує робити свій внесок у наше розуміння Всесвіту. Це свідчення людської винахідливості та духу дослідження, який перетворив те, що могло б стати одним із найгучніших провалів у науці, на один із найзнаменитіших її успіхів. З кожним новим знімком і точкою даних, які Габбл відправляє на Землю, він продовжує надихати, нагадуючи нам про людську силу наполегливості та нескінченне прагнення до знань.

Раніше Фокус писав про те, скільки астронавтів загинуло в космосі протягом більш ніж 50 років польотів. Для космічних мандрівників смертельними виявилися 5 місій.

Також Фокус писав про страх NASA перед олівцями в космосі. Непримітний на Землі олівець викликає масу побоювань у космосі, і у цього є серйозні причини.