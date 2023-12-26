Теорії змови та фізика. Це все симуляція: чому Всесвіт може бути голограмою

Існує твердження, яке може здатися правдивим, але поки що немає доказів того, що воно відображає ту реальність, у якій ми живемо.

25 років тому фізик Хуан Малдасена запропонував найбільш правдоподібну реалізацію голографічного принципу в АдС/КТП-відповідності. Це інтригуючий голографічний зв'язок між гравітацією в тривимірному Всесвіті та квантовою фізикою на двовимірному кордоні Всесвіту. Ця відповідність досі залишається лише припущенням і немає доказів того, що Всесвіт дійсно є голограмою. У статті для видання Phys, астрофізик Пол Саттер пише, що твердження про природу Всесвіту здається правдивим, але не доведено, що воно відображає справжню реальність.

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За словами Саттера, у судженнях про те, що Всесвіт є голограмою є щось фундаментальне, і це свідчить про те, що фізику об'єму Всесвіту можна просто перенести у фізику на поверхні.

Деякі проблеми фізики можна уявити у вигляді нових математичних рішень і так часто роблять науковці. Але АдС/КТП-відповідність (об'єднує гравітаційну теорію в просторі анти-де-Сіттера та конформну теорію поля; відповідність встановлює зв'язок між теорією струн і теорією Янга-Міллса) і загальніший голографічний принцип, який вона представляє, є чимось більшим, ніж просто незвичайне математичне рішення.

Багато століть гравітацію вважали звичайною силою природи, яку об'єкти у Всесвіті використовують для взаємодії між собою. Але це унікальна сила природи. Це єдина сила, яку відчуває і має будь-який об'єкт, що має масу.

Усе, що має масу, усе, що має енергію, створює навколо себе гравітаційний вплив, а також реагує на цей вплив. Альберт Ейнштейн описав гравітацію не з погляду того, що об'єкти притягуються або відштовхуються, а з погляду самої тканини простору-часу.

Голографічний принцип, незалежно від того, чи застосовується він до поверхні чорної діри та її вмісту або до взаємозв'язку між теорією струн і квантовою фізикою, також показує щось важливе про гравітацію. Але, згадуючи Ейнштейна, гравітація не є просто силою природи, вона являє собою реакцію всіх об'єктів з масою на викривлення тканини простору-часу.

Гравітацію можна назвати ігровим майданчиком простору-часу, всередині якого ми всі існуємо. Тобто, гравітація являє собою простір, час, матерію та енергію, які об'єднані в одну систему.

Те, що люди вважають Всесвітом, є вмістилищем усієї широти простору, глибини часу та складних процесів, які відбуваються у Всесвіті.

Якщо говорити про теорію струн, то вона об'єднує в собі припущення квантової механіки і теорії відносності, тому, як вважають деякі фізики, на її основі можна створити теорію квантової гравітації.

Але досі цього вченим зробити так і не вдалося. Досі немає опису того, що насправді відбувається на межі чорної діри. Але вчені за допомогою квантової фізики з'ясували, що фізичні тривимірні об'єкти не зовсім такі, якими здаються на перший погляд. Наприклад, чорні діри можна описати тільки за їхньою поверхнею, кордоном і краями, а не за їхньою повною протяжністю.

"Коли ми застосовуємо той самий ланцюжок міркувань про те, що голографія є життєво важливим компонентом загадки квантової гравітації, виникає АдС/КТП-відповідність і вона є потенційним джерелом того, що теорія струн допоможе створити теорію квантової гравітації".

То може ми все ж таки живемо в голографічному Всесвіті? Якщо немає доказів, то це не означає, що такого не може бути. Але фізика, як і інша наука, вимагає чітких підтверджень тих чи інших тверджень. Тому поки що питання про глобальну симуляцію, у якого є свої прихильники, залишається відкритим.

Фокус уже писав про те, що фізики зуміли об'єднати квантову механіку і теорію відносності Ейнштейна.