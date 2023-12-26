Знайти родичів до 6-го ступеня спорідненості: вчені розробили новий метод генетичного аналізу

Учені розробили новий метод генетичного аналізу, який дає змогу виявити родичів аж до шостого ступеня спорідненості. Цей спосіб вже розкрив цікаві таємниці мобільності людей у давнину.

Учені з Інституту еволюційної антропології імені Макса Планка в Лейпцигу (Німеччина) та Гарвардського університету (США) розробили новий метод генетичного аналізу, який дозволяє виявити родинні зв'язки між доісторичними та історичними особами аж до шостого ступеня спорідненості. Це значний стрибок у порівнянні з попередніми методами, які дозволяли простежити родинні зв'язки лише до третього ступеня, пише Arkeonews.

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Коли дві особи є біологічно спорідненими, вони поділяють довгі ділянки ДНК, успадковані від їхніх спільних предків. Ці спільні генетичні ділянки називаються сегментами "ідентичності за походженням" (IBD). Сучасні сервіси ДНК-тестування виявляють ці сегменти для ідентифікації біологічних родичів у своїх базах даних, як правило, до третього ступеня спорідненості.

Нещодавнє дослідження представило потужний інструмент під назвою "ancIBD", який дозволяє дослідникам вилучати сегменти IBD з геномів людей, які жили сотні, тисячі або навіть десятки тисяч років тому. Проблема полягала в погіршенні якості давніх геномів, що вимагало інноваційного підходу до заповнення прогалин за допомогою сучасних референтних панелей ДНК.

Цей прогрес революціонізує аналіз стародавніх даних ДНК. За словами Ілея Хуанга, дослідника з Інституту Макса Планка, "завдяки точному вимірюванню ділянок спільного геному ми тепер можемо виявляти пари родичів до шостого ступеня спорідненості і в стародавніх геномах, тоді як попередні методи були обмежені виявленням родичів лише до третього ступеня спорідненості".

Застосувавши цей інструмент до набору даних з 4 248 стародавніх геномів з усієї Євразії, що охоплюють останні 50 000 років, дослідники виявили сотні раніше невідомих пар родичів. Фото: Ringbauer & Huang et al., Nature Genetics (2023)

Застосувавши цей інструмент до набору даних з 4 248 стародавніх геномів з усієї Євразії, що охоплюють останні 50 000 років, дослідники виявили сотні раніше невідомих пар родичів. У деяких захопливих випадках виявлено родичів, похованих на значній відстані одне від одного, що проливає світло на мобільність стародавніх людей.

Наприклад, дослідження виявило родичів п'ятого ступеня спорідненості, двох кочівників ранньої бронзової доби з Центральної Азії, похованих на відстані приблизно 1500 кілометрів одне від одного, що свідчить про значні подорожі протягом їхнього життя.

Інструмент також дозволив дослідникам з безпрецедентною точністю вивчати більш віддалених родичів, виявляючи зв'язки між давніми культурами. Гаральд Рінгбауер, провідний дослідник, зазначає: "Ми знайшли захопливі зв'язки між стародавніми культурами, продемонструвавши тісні взаємини на величезних просторах всього за кілька сотень років".

Дослідження розкрило подробиці про масивний потік генів з євразійських степів близько 5 000 років тому. Зокрема, перші європейці зі степовим походженням, пов'язані з культурою шнурової кераміки, мали спільні довгі сегменти IBD зі скотарями ямної культури з Понтійсько-Каспійського степу. Це вказує на генетичне вузьке місце і біологічний зв'язок між цими групами протягом останніх кількох сотень років.

Крім того, дослідження виявило підвищений обмін довгими сегментами IBD між представниками культури шнурової кераміки та східноєвропейськими людьми, пов'язаними з культурою кулястих амфор з Польщі та України. Це свідчить про значний демографічний вплив осіб, пов'язаних з контекстом GAC, на генетичні домішки, що призвели до виникнення різних груп шнурової кераміки.

Оскільки сфера дослідження стародавньої ДНК стрімко розвивається, цей прорив висвітлить життя наших предків, пропонуючи розуміння як індивідуальних життєвих історій, так і масштабних культурно-історичних подій.

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