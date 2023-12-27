Земля до початку часів. Найдавніший осколок льоду розповість, як жила планета 1,5 млн років тому

Американські вчені вирушили в експедицію, здатну пролити світло на те, як змінювався клімат нашої планети за останні понад мільйон років.

2023 рік уже назвали "роком кліматичного краху Землі", вчені навіть склали список наймасштабніших кліматичних катастроф, які обрушилися на планету в році, що минає. Щоб не допустити подальшого розвитку кліматичної кризи, вчені прагнуть дізнатися, як змінювався клімат планети впродовж часу і який внесок у ці зміни внесли люди, пише CBS News.

У результаті американські вчені об'єдналися і вирушили в Антарктиду у складі експедиції, яка є частиною польових досліджень COLDEX. Найближчі 7 тижнів дослідники проведуть поблизу Південного полюса в пошуках найдавнішого шматочка льоду, який, як вважають вчені, дасть змогу пролити світло на те, як наша планета жила близько 1,5 мільйона років тому.

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За словами директора COLDEX Еда Брука, сьогодні в розпорядженні дослідників перебуває лід віком близько 800 000 років, проте вчені вважають, що під льодами Антарктиди можна виявити набагато давніші зразки. Команда сподівається зібрати зразки віком близько 1,5 мільйона років, припускаючи, що це дасть змогу відтворити умови, в яких Земля жила від сучасності до 1,5 мільйона років тому.

Коли лід випадає в Антарктиді, він захоплює бульбашки повітря, що залишилися з дня випадання. Оскільки сніг в Антарктиді не тане, він накопичується шар за шаром і зберігає в собі бульбашки повітря всередині. Під час експедиції вчені вимірюють рівні парникових газів, захоплених бульбашками, що дає їм змогу реконструювати минуле нашої планети сотні тисяч років тому.

За словами директора польових досліджень COLDEX Пітера Неффа, зібрані вченими дані надзвичайно важливі для науки та нашого розуміння того, як працює клімат Землі. Особливо це важливо в умовах кліматичної кризи, яка вже нависла над планетою.

Дослідники COLDEX працюють в Антарктиді Фото: Austin Carter

Маючи найстаріший на сьогодні зразок крижаного ядра віком 800 000 років, вчені змогли відновити історію того, як кількість вуглекислого газу в атмосфері Землі змінювалася з плином часу. Дані свідчать про те, що після промислової революції рівень вуглекислого газу різко зріс, а потім продовжував підвищуватися з кожним роком, дедалі більше розжарюючи планету.

Тепер учені зосередилися на тому, щоб знайти ще давніший осколок льоду, який дасть змогу глибше простежити історію планети. За словами Брука, команда не стверджує, що зазирнувши в минуле Землі, ми побачимо щось таке, що відбувається зараз. Однак етап інформація покаже різні варіанти поведінки кліматичної системи планети, коли вона нагрівається. Автори дослідження також визнають, що ця робота вельми трудомістка і може минути кілька років, перш ніж їм із колегами вдасться виявити настільки стародавні залишки льоду в Антарктиді.

До слова, американські вчені не єдині, хто полює за найстарішим льодом в Антарктиді. Кілька груп дослідників з інших країн також вирушили на крижаний континент з тією ж місією. Європейські та австралійські команди проводять бурові роботи в різних частинах континенту.

Раніше Фокус писав про те, що під крижаним щитом Антарктиди знайдено стародавню систему річок і пагорбів: незабаром вони можуть з'явитися знову.