Як і передбачав Ейнштейн. На новому знімку телескопа Вебб показано викривлення простору (фото)

Учені виявили одразу дві наднові в дуже далекій галактиці, хоча насправді це один і той самий об'єкт.

Космічний телескоп Вебб використовував скупчення галактик під назвою MACS J0138.0-2155 як гравітаційну лінзу для того, щоб зробити зображення галактики MRG-M0138, розташованої на відстані 10 млрд світлових років від нас. Через ефект під назвою гравітаційне лінзування, який передбачив Альберт Ейнштейн, ця галактика з'являється в спотвореному вигляді, як яскрава смуга світла. При цьому всередині галактики вчені виявили вибух наднової, який проявляється 2 рази, пише Mashable.

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Усі об'єкти, які мають величезну масу, наприклад, скупчення галактик можуть викривляти простір навколо себе. Таким чином вони можуть спотворювати і збільшувати світло, яке виходить від більш далеких об'єктів, як космічна лінза. Завдяки ефекту гравітаційного лінзування астрономи можуть побачити дуже далекі галактики, які інакше спостерігати не можна. Але вони виглядають у такому разі як вигнута смуга світла.

Власне, таку далеку галактику під назвою MRG-M0138 сфотографував космічний телескоп Вебб. Завдяки гравітаційному лінзуванню світло цієї галактики було дуже сильно посилене.

Космічний телескоп Вебб використовував скупчення галактик під назвою MACS J0138.0-2155 для того, щоб зробити зображення галактики MRG-M0138, розташованої на відстані 10 млрд світлових років від нас Фото: NASA

Найцікавіше, що астрономи виявили в цій галактиці сліди від наднової, тобто від вибуху масивної зірки. Але лінзування сприяло тому, що зображення вибуху з'являється одразу 2 рази. На знімку наднова обведена кружками.

Найцікавіше, що астрономи виявили в цій галактиці сліди від наднової, тобто від вибуху масивної зірки. Але лінзування сприяло тому, що зображення вибуху з'являється одразу 2 рази. На знімку наднова обведена кружками Фото: NASA

Ба більше, астрономи очікують, що ще одна копія тієї самої наднової з'явиться у 2030-х роках. Це дасть астрономам можливість виміряти, наскільки швидко розширюється Всесвіт.

За слова мучених із NASA, коли наднова вибухає за гравітаційною лінзою, її світло досягає Землі кількома шляхами. Це можна порівняти з рухом різних поїздів, які виїхали з однієї точки, але приїхали на кінцеву станцію різними маршрутами.

Вчені кажуть, що якщо виміряти різницю в часі появи зображень наднових, то можна виміряти історію швидкості розширення Всесвіту, відому як постійна Габбла, яка досі є однією з головних проблем у космології.

Як уже писав Фокус, вчені виявили дивну активність у найстарішій спіральній галактиці у Всесвіті. Вчені виявили явище, яке ніколи не спостерігали в таких древніх галактиках.

Також Фокус писав про те, що телескоп Вебб виявив "дитину" наднової. Після вивчення залишку наднової Кассіопея А вчені виявили раніше невідому структуру.