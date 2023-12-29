Знайти придатні для життя планети допоможе хімічна речовина, що вбиває Землю: у чому суть

В атмосферах планет, де є вода і потенційне життя, має бути дуже мало речовини, що сприяє потеплінню на Землі

Автори дослідження, яке буде опубліковано в журналі Nature Astronomy, вважають, що найкращим способом виявити на інших планетах воду і навіть життя, є пошук не присутності певних хімічних речовин в атмосферах, а їх відсутності, пише Phys.

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Учені вважають, що якщо в атмосфері планети земної групи (це кам'янистий світ, схожий на Землю) значно менше діоксиду вуглецю (відомий як вуглекислий газ) порівняно з іншими планетами в тій самій зоряній системі, це може вказувати на наявність на поверхні планети рідкої води і навіть позаземного життя.

На сьогоднішній день астрономи виявили понад 5200 планет поза Сонячною системою. Завдяки сучасним технологіям вчені можуть визначити, чи перебуває планета в населеній зоні своєї зірки (у цьому разі на поверхні планети може міститися вода в рідкому вигляді й існувати життя).

Напряму підтвердити, що далека планета придатна для життя і що там є рідка вода неможливо за допомогою сучасних технологій. У Сонячній системі це можна зробити за допомогою спалахів світла, коли воно відбивається від рідкої поверхні. Таким чином астрономи дізналися, що на супутнику Сатурна Титані є величезні озера, щоправда з рідкого метану.

Але автори дослідження знайшли спосіб, як це зробити. Для цього вони використовували місцеві планети земної групи, тобто Венеру і Марс. Ці планети схожі на Землю тим, що вони кам'янисті й розташовані в населеній зоні Сонця. Але тільки на Землі на поверхні є рідка вода. Також учені виявили ще одну відмінність від сусідніх планет — в атмосфері Землі значно менше діоксиду вуглецю.

За словами вчених, єдиний процес, який може видалити таку кількість вуглецю з атмосфери, — це сильний кругообіг води, а отже, мають існувати океани з рідкої води на поверхні планети.

Учені вважають, що якщо в атмосфері планети земної групи (це кам'янистий світ, схожий на Землю) значно менше діоксиду вуглецю (відомий як вуглекислий газ) порівняно з іншими планетами в тій самій зоряній системі, це може вказувати на наявність на поверхні планети рідкої води та навіть позаземного життя... Фото: The Conversation

За сотні мільйонів років океани на Землі поглинули стільки ж діоксиду вуглецю, скільки зараз можна знайти в атмосфері Венери. Тобто величезну кількість. Таким чином в атмосфері Землі стало набагато менше діоксиду вуглецю, ніж у сусідніх планет. Це дало змогу зробити клімат більш помірним і призвело до того, що Земля стала населеним світом.

Науковці дійшли висновку, що якщо знайти таку саму малу кількість діоксиду вуглецю порівняно з сусідами в атмосфері інших планет, то це може бути ознакою того, що на поверхні такого світу є рідка вода і навіть життя.

Для початку, як вважають учені, потрібно вивчити далекі планети, схожі на Землю, і з'ясувати, чи мають вони атмосферу. Щойно астрономи визначать, що на кількох планетах у далекій зоряній системі є атмосфера, можна перейти до вимірювання рівня діоксиду вуглецю.

Але придатні для життя умови не обов'язково означають, що планета є населеним світом. Щоб дізнатися, чи може там бути життя, вчені пропонують шукати в атмосфері планети озон.

Коли рослини і деякі мікроби на Землі поглинають діоксид вуглецю, то виділяють кисень, який вступає в реакцію з частинками сонячного світла і перетворюється на озон. А цю молекулу легше виявити, ніж кисень.

Автори дослідження вважають, що якщо на планеті є ознаки озону, а також занадто мало діоксиду вуглецю, порівняно із сусідніми планетами, то це, найімовірніше, населений світ. Вчені вважають, що з'ясувати, чи є планета населеною, можна за допомогою космічного телескопа Вебб або майбутніх потужніших обсерваторій.

Як уже писав Фокус, нове відкриття астрономів спростовує наше розуміння Всесвіту. Якщо розрахунки підтвердяться, то можливо доведеться міняти повністю стандартну модель космології.