Ідеальне місце. Названо кімнату, в якій квіти зможуть вижити навіть у "вбивці рослин"

Нове дослідження показує, що в наших будинках існує одна кімната, у якій рослини можуть рости краще, ніж у будь-якій іншій.

Часом люди вважають себе справжніми "вбивцями рослин", коли не можуть упоратися навіть із кактусом — квіти буквально вмирають у будинку, варто їм лише з'явитися. Причин такої масової загибелі рослин може бути безліч: занадто велика кількість води, нестача вологи або сонячного світла, горщик стоїть не в тому місці, пише Daily Mail.

Якщо ви зовсім зневірилися та не вірите, що у вашому домі можуть жити рослини, науковці радять не засмучуватися. Нове дослідження показує, що в нашому домі є кімната, у якій рослини не просто почуваються добре, а фактично ростуть у ній у 5 разів краще, ніж у будь-якій іншій.

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Такого висновку дійшли британські дослідники в новій роботі. Вони виявили, що ідеальним місцем для рослин у будинку є сонячна ванна кімната. Результати свідчать про те, що вологі приміщення здатні в 5 разів прискорити ріст рослин.

Автори дослідження припускають, що таке неймовірне буяння кольору, ймовірно, імітує природне середовище існування рослини. Це особливо важливо з огляду на те, що більшість людей по всьому світу вибирають тропічну рослинність для прикрашання своїх будинків. За словами вчених, річ у тім, що ванні кімнати, як правило, вологі, спекотні, а часом і яскраві — фактично це три основні чинники, необхідні рослинам для росту.

У попередньому дослідженні вчені з Норвегії виявили, що ванна — це одна з найвологіших кімнат у будинку, а тому рослинам затишно в ній. Ба більше, якщо ванну використовують одразу кілька людей, рослинам, що мешкають у ній, доведеться вбирати ще більше вологи. Команда провела експеримент і виявила, що три популярні види кімнатних рослин, які мешкають у вологих умовах, виростають значно більшими, ніж рослини поза такими умовами. Під час аналізу вчені з Ноттінгемського університету зосередилися на вивченні трьох видів кімнатних рослин:

антуріум;

потос (диявольський плющ);

філодендрон серцелистий.

Команда помістила рослини в спеціальні камери з різною вологістю, 45% і 99%, водночас кількість світла й тепла в них не відрізнялася. Через три місяці вчені виміряли різницю між групами: команда виявила, що в камері з високою вологістю рослини росли набагато активніше. Наприклад, у камері з низькою вологістю потоси збільшилися на 432%, тоді як у камері з підвищеною вологістю — на 682%. Ті самі результати спостерігалися і в інших видів рослин.

Утім, не всі вчені згодні з тим, що ванна кімната — це ідеальне місце для кімнатних рослин. За словами експерта з кімнатних рослин Дерріпа Ченга, вологість у ванній кімнаті справді підвищується під час приймання душу, проте швидко повертається до норми, щойно двері кімнати знову відчинено. Він вважає, що було б помилкою ставитися до ванної кімнати як до теплиці, оскільки умови в ній, на жаль, непостійні.

Водночас учені сходяться в тому, що світло — це один із найважливіших чинників росту рослин, а тому ванна кімната справді стане ідеальним місцем, але тільки якщо в ній достатньо світла. Учені також радять 1-2 рази на місяць переносити рослини, що стоять у ванній кімнаті, на підвіконня, щоб вони могли насититися світлом.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що рослини дійсно "кричать", якщо їх поранити.