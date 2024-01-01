Перша ластівка. Названо перший вид, який був повністю стертий з лиця Землі через людину

Дослідження показує, що людська діяльність призвела до повного зникнення морського виду.

Океан покриває понад 70% поверхні Землі і є домівкою для мільярдів морських мешканців. Однак сьогодні вони також змушені ділити свій дім з людьми, діяльність яких раз у раз призводить до втрати середовища проживання і скорочення популяцій. На жаль, вчені також зафіксували перше в історії вимирання морської риби внаслідок діяльності людини, пише IFLScience.

За даними дослідників з Університету Чарльза Дарвіна (CDU) в Австралії, першим видом, "винищеним людьми", став яванський скат (Urolophus javanicus): учені офіційно визнали його "вимерлим унаслідок діяльності людини".

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зазначимо, що яванський скат являє собою вид розміром з обідню тарілку. Цей вид є настільки рідкісним, що вченим відомо про нього з одного єдиного екземпляра, видобутого ще 1862 року на рибному ринку в Індонезії.

За словами співавторки дослідження кандидатки філософії CDU, провідної експертки Джулії Констанс, однією із загроз для цього виду було рибальство. Але воно не було єдиним. Дані свідчать про те, що через надмірний вилов риби популяція скатів різко скоротилася в Яванському морі вже до 1870-х років. Крім того, північне узбережжя Яви, особливо Джакартська затока, яка була домівкою для скатів, сильно індустріалізована, внаслідок чого морські мешканці втратили звичне середовище проживання. Всі ці впливи разом здавалися настільки серйозними, що врешті-решт призвели до повного зникнення виду.

У новому дослідженні вчені використали результати попередніх робіт колег, а також усю наявну інформацію про цей вид, а також дані проєкту моніторингу. Далі вчені використовували комп'ютерне моделювання і дійшли висновку, що яванський скат став першою морською рибою, стертою з лиця Землі через діяльність людини.

За словами співавторки дослідження Бенан Сімеон, яка вивчає скатів, що перебувають під загрозою зникнення в Індонезії, вони з колегами роками моніторили північне узбережжя, сподіваючись помітити хоч одного представника виду, але, на жаль, цього не сталося.

Раніше Фокус писав про те, що вчені попередили про вимирання найрідкіснішого морського ссавця на Землі. Таку заяву було зроблено вперше за останні 70 років.