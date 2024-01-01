Найвулканічніший світ Сонячної системи: апарат NASA побачив його з близької відстані (фото)

Космічний апарат "Юнона" пролетів на відстані майже 1500 км над вкритою величезною кількістю вулканів поверхнею супутника Юпітера Іо.

Дійсно жорстокий і найбільш вулканічний світ Сонячної системи, супутник Юпітера Іо, сфотографував апарат NASA під назвою "Юнона" 30 грудня 2023 року. Учені вважають, що це найкращі зображення Іо, отримані за останні десятиліття, пише Forbes.

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Космічний апарат "Юнона" 30 грудня здійснив дуже близький обліт Іо — він зміг перебувати на відстані майже 1500 км від поверхні вкритого величезною кількістю вулканів світу. Тут відбуваються настільки сильні виверження вулканів, що таких подій не можна побачити на Землі.

Вулканічна активність на Іо відбувається здебільшого через гравітаційний вплив Юпітера, який створює приливний нагрів супутника. Також своєю гравітацією на найсильніший вулканізм впливають і три інші найбільші супутники гігантської планети — Ганімед, Європа і Каллісто.

Космічний апарат "Юнона" пролетів на відстані майже 1500 км над вкритою величезною кількістю вулканів поверхнею супутника Юпітера Іо Фото: NASA

Під час руху навколо Юпітера, а повний оберт Іо здійснює за 42 дні, у надрах супутника створюється величезна кількість тепла, яке, на думку вчених, призводить до створення океану з магми під кам'янистою поверхнею Іо.

Під час свого зближення з вулканічним супутником Юпітера, апарат NASA зробив серію приголомшливих фотографій. Вчені вважають, що це поки що найкращі зображення Іо, отримані за останні десятиліття.

Під час руху навколо Юпітера, а повний оберт Іо здійснює за 42 дні, в надрах супутника створюється величезна кількість тепла, яке, на думку вчених, призводить до створення океану з магми під кам'янистою поверхнею Іо. Фото: NASA

Апарат "Юнона" обертається навколо Юпітера з 2016 року і за цей час він уже кілька разів здійснював обльоти супутником Європа, Ганімед та Іо, які є трьома з чотирьох найбільших супутників газового гіганта. Четвертим є Каллісто, і цей супутник у період з 2031 по 2034 рік досліджуватиме апарат JUICE Європейського космічного агентства. Цей зонд також вивчатиме Європу і Ганімед і в кінцевому підсумку вперше в історії дослідження космосу вийде на орбіту останнього супутника.

Апарат "Юнона" обертається навколо Юпітера з 2016 року і за цей час він уже кілька разів здійснював обльоти супутником Європа, Ганімед та Іо (на фото), які є трьома з чотирьох найбільших супутників газового гіганта Фото: NASA

Ще один апарат NASA під назвою Europa Clipper з 2030 року також досліджуватиме супутники Юпітера, але головна його мета — вивчення Європи. Але, як не дивно, вивченням Іо не займатимуться вищевказані зонди.

У NASA планували відправити окремий апарат для вивчення Іо, але в підсумку цю місію скасували.

Космічний апарат "Юнона" здійснює повний оберт навколо Юпітера за 38 днів і протягом цього року він зможе підлетіти близько до планети 11 разів. 3 лютого "Юнона" востаннє наблизитися на відстань 1500 км до Іо і також зробить не менш вражаючі знімки.

Як уже писав Фокус, знайти придатні для життя планети допоможе хімічна речовина, що вбиває Землю. В атмосферах планет, де є вода і потенційне життя, має бути дуже мало речовини, що сприяє потеплінню на Землі.

Також Фокус писав про те, що найближча планета до Землі, розташована за межами Сонячної системи, як вважають вчені, придатна для життя.