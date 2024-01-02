Нові рекорди. Космічний апарат NASA збирається "приземлитися" на Сонці (фото)

Сонячний зонд "Паркер" підлетить до Сонця на рекордну відстань із рекордною швидкістю.

Після запуску 2018 року сонячний зонд "Паркер" щороку наближався до Сонця дедалі ближче й ближче, і вчені отримували нові дані про процеси, що відбуваються на зірці. 24 грудня цього року апарат NASA встановить нові рекорди: він підлетить до Сонця на відстань 6,1 млн км і здійснить подорож крізь верхній шар розпеченої атмосфери зірки зі швидкістю 700 000 км/год, пише France24.

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Сонячний зонд "Паркер" — це перший космічний апарат, якому вже вдавалося пролетіти через зовнішній шар атмосфери Сонця, що має назву корона. Але наприкінці грудня він підлетить на рекордно близьку відстань до Сонця та пролетить повз зірку з приголомшливою швидкістю, чого ще не робив раніше.

Сонячний зонд "Паркер" — це перший космічний апарат, якому вже вдавалося пролетіти через зовнішній шар атмосфери Сонця, що має назву корона. Але наприкінці грудня він підлетить на рекордно близьку відстань до Сонця та пролетить повз зірку з приголомшливою швидкістю, чого ще не робив раніше. Фото: NASA

Апарат NASA, який набере швидкість 700 тисяч км/год, — найшвидший зонд із усіх, створених людством. Для контексту, з такою швидкістю на Землі можна було б долетіти з Токіо (Японія) до Нью-Йорка (США) всього за 1 хвилину.

Такої швидкості сонячному зонду вдасться досягти завдяки гравітаційному маневру, здійсненому навколо Венери. Тобто гравітація Венери дасть змогу апарату NASA набрати більшу швидкість і вийти на потрібну орбіту навколо Сонця.

Знімки поверхні Сонця, зроблені зондом "Паркер" Фото: NASA

Сонячний зонд "Паркер" здійснив черговий близький проліт повз Сонце 29 грудня 2023 року, а цьогоріч він здійснить ще 3 подібних прольоти, а потім 6 листопада облетить Венеру та 24 грудня встановить два важливих рекорди: відстані та швидкості. Під час цієї історичної події космічний апарат перебуватиме в короні Сонця далі, ніж будь-коли. Тобто можна говорити йі про третій рекорд.

Знімки потоків сонячних частинок у короні Сонця, зроблені зондом "Паркер" Фото: NASA

Нур Руафі, вчений з місії "Паркер", каже, що історичний проліт апарату крізь корону Сонця наприкінці грудня можна порівняти з висадкою людини на Місяць у 1969 році. Науковець вважає, що по суті, апарат NASA майже "приземлитися" на Сонце.

Основна мета цієї місії полягає в тому, щоб краще зрозуміти процеси, які відбуваються в короні та нарешті отримати відповідь на питання, чому зовнішня атмосфера Сонця (температура сягає понад 1 млн градусів за Цельсієм) набагато гарячіша, ніж поверхня зірки (температура приблизно 6000 градусів за Цельсієм). Також учені хочуть краще зрозуміти сонячну активність і розкрити інші загадки пов'язані з короною Сонця. Наприклад, на Сонці формується сонячний вітер, тобто потік заряджених частинок, який може порушити роботу магнітного поля Землі під час удару, і це призводить до появи геомагнітних бур. Але швидкість цього вітру в короні раптово збільшується й досягає 400 км/с, але чому так відбувається, учені поки що не знають.

Основна мета цієї місії полягає в тому, щоб краще зрозуміти процеси, які відбуваються в короні та нарешті отримати відповідь на питання, чому зовнішня атмосфера Сонця (температура сягає понад 1 млн градусів за Цельсієм) набагато гарячіша, ніж поверхня зірки (температура приблизно 6000 градусів за Цельсієм) Фото: NASA

Коли сонячний зонд "Паркер" підлетить до Сонця на відстань трохи більше ніж 6 млн км, то температура в передній частині апарата сягне 1400 градусів за Цельсієм. Але тепловий екран захистить прилади апарата, і це дасть йому змогу виконати всі необхідні дослідження.

Наближення до Сонця наприкінці грудня 2024 року для апарата NASA стане останнім шансом отримати ключові дані про процеси, що відбуваються на Сонці. Річ у тім, що після цього історичного зближення із зіркою "Паркер" уже ніколи не зможе підлетіти до Сонця так близько.

Фокус уже писав про те, що восени 2023 року сонячний зонд "Паркер" встановив чергові рекорди під час дослідження Сонця.

Також Фокус писав про нові знімки супутника Юпітера Іо, які зробив під час зближення з цим вулканічним світом апарат NASA під назвою "Юнона".