Як правильно приймати душ: багато хто з нас не справляється з цим найпростішим завданням

Дослідники вказали на ділянки на нашому тілі, які ніколи не миються правильно.

Вчені з'ясували, що більшість людей, під час походу в душ, не беруть до уваги кілька ключових ділянок на своєму тілі, внаслідок чого наш мікробіом стає гіршим, пише IFLScience.

Команда дослідників з Інституту обчислювальної біології Університету Джорджа Вашингтона вивчила мікробіом шкіри — спільноту мікроорганізмів, які живуть на шкірі здорових людей. Особливу увагу в дослідженні приділяли таким областям, як пупок і шкіра за вухами.

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За словами директора Інституту обчислювальної біології Кіт Крендалл, областям між пальцями ніг, за вухами, а також пупку часто не приділяється належної уваги під час купання. Вона припустила, що саме в цих місця на шкірі людини можуть накопичуватися бактерії.

У рамках дослідження 129 студентів зібрали зразки з різних ділянок на своєму тілі: ікри, передпліччя, місця за вухами, між пальцями ніг і в пупку. У такий спосіб учені змогли порівняти зразки шкіри в жирних ділянках, а також у більш сухих областях.

Дослідження показало, що ділянки на нашому тілі, які зазвичай миються регулярно, мали більш різноманітний мікробіом, який містив більш здорові колонії мікробів.

"Області з сухою шкірою на передпліччях і литках були з більш різноманітним і функціонально помітним мікробіомом, ніж сальні ділянки за вухами та вологі — пупок і між пальцями ніг", — написала команда у своєму дослідженні.

Також учені підкреслюють, що мікробіом шкіри складається з мікробів, які можуть бути корисними для нас або шкідливими. За словами Крендалл, якщо баланс зміщується в бік шкідливих мікробів, то це призводить до таких проблем зі здоров'ям, як екзема або прищі.

Нагадаємо, вчені розповіли, як часто людині потрібно приймати душ. Дослідники зазначають, що на це питання не так-то просто знайти однозначну відповідь, проте уникнення душу шкідливе для здоров'я, як і нав'язливе бажання ходити в нього постійно.