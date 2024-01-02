Зелений бетон. Створено нову технологію, яка змінить будівельну галузь

Американська компанія придумала спосіб зменшити рівень забруднення навколишнього середовища вуглецем за допомогою нової технології виробництва бетону.

Виробництво бетону є одним із головних джерел промислового забруднення на планеті. Щороку приблизно 7% від усіх викидів вуглецю в атмосферу створюється під час виробництва цього будівельного матеріалу. Це сприяє погіршенню якості повітря та підвищенню температури на Землі. Тепер інженери компанії CarbonCure Technologies зі США придумали спосіб зменшити рівень забруднення діоксидом вуглецю (він же вуглекислий газ) під час виробництва бетону. Нова технологія передбачає введення діоксиду вуглецю безпосередньо в сам бетон, пише YahooTech.

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Згідно із заявою компанії CarbonCure Technologies, щоб зменшити викиди вуглецю в атмосферу під час виробництва бетону потрібно впровадити діоксид вуглецю безпосередньо в сам будівельний матеріал. Після цього вуглець вступає в реакцію з іонами кальцію в цементі й утворюється дуже тверда речовина, тобто карбонат кальцію. Це призводить до зменшення кількості необхідного цементу і відбувається вловлювання вуглецю, тож він не відправляється в атмосферу.

Компанія CarbonCure Technologies вже отримала грошові інвестиції від компаній Amazon і Microsoft і зараз працює з різними будівельними компаніями, щоб втілити свою технологію в життя. Новий будівельний матеріал отримав назву "зелений бетон".

Введення діоксиду вуглецю є не єдиним способом, розроблений вченими, щоб зробити бетон більш екологічно чистим. Як уже писав Фокус, інженери з Австралії почали додавати в бетон відпрацьовану кавову гущу. Таким чином бетон стає міцнішим і це забезпечує альтернативу видобутку піску і запобігає потраплянню відпрацьованої кавової гущі на звалища.

Існує також тип бетону, який називається "низьковуглецевим бетоном", в якому частину цементу в бетоні замінюють альтернативними в'яжучими речовинами, оскільки виробництво цементу забруднює навколишнє середовище.

За словами Скотта Шелла з екологічної організації ClimateWorks Foundation, з огляду на появу технології виробництва "зеленого бетону", можна говорити про те, що людство перебуває на порозі другої промислової революції. Адже вже з'явилося кілька способів знизити шкоду для екології, яку завдає виробництво бетону.

Експерти вважають, що ще одним способом зменшити забруднення довкілля, яке посилює глобальне потепління, під час виробництва бетону — це відмовитися від викопних джерел енергії, таких як нафта та газ. Тобто краще перейти на відновлювані джерела енергії такі як вітер та сонячна енергія.

Ще одним джерелом чистої енергії на Землі може стати термоядерна енергія. Як уже писав Фокус, вчені досягли нових вражаючих результатів з термоядерним синтезом. Нагадуємо, що термоядерна енергія живить зірки, зокрема й Сонце, і дає їм можливість існувати мільярди років.