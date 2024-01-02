Знизити шанс серцевого нападу на 28%: зміна часу прийому їжі може врятувати від смерті

Нещодавнє дослідження французьких учених визначило чіткий зв'язок між коригуванням часу прийому їжі та зниженням ризику погіршення здоров'я серця.

Нові дані наукових досліджень свідчать про те, що час прийому їжі може бути так само важливим, як і її склад, особливо якщо йдеться про захист від серцево-судинних захворювань, які залишаються головним убивцею в усьому світі. Французьке дослідження, в якому взяли участь понад 103 000 осіб, вивчило режим харчування та його особливий зв'язок зі здоров'ям серця, пише Wales Online.

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Нове дослідження показало чітку закономірність: перше приймання їжі протягом дня в пізній час, а саме після 9-ї ранку, збільшує ризик серцево-судинних захворювань на шість відсотків за кожну годину затримки порівняно з тими, хто їсть о 8-ій ранку. Ба більше, останній прийом їжі пізно ввечері, особливо після 9-ї години, був пов'язаний зі значним збільшенням ризику цереброваскулярних захворювань, таких як інсульт, на 28%, особливо серед жінок.

Цікаво, що в дослідженні також підкреслюється користь "нічного голодування", тобто періоду між останнім прийомом їжі впродовж дня і першим прийомом їжі наступного дня. Більша тривалість такого голодування була пов'язана зі зниженням ризику інсульту, що свідчить про потенційну користь для здоров'я більш ранніх вечерь і, відповідно, більш тривалих періодів нічного голодування.

Це дослідження є частиною галузі, що розвивається, відомої як "хронохарчування", яка вивчає, як час приймання їжі взаємодіє з циркадними ритмами нашого організму, впливаючи на різні функції, такі як регуляція кров'яного тиску. Отримані результати особливо актуальні у світі, де пізні вечері та пропущені сніданки стають дедалі поширенішими, почасти через сучасний спосіб життя.

Попри багатообіцяючі результати, вчені попереджають, що для підтвердження цих висновків і кращого розуміння механізмів необхідні додаткові дослідження. Проте вони припускають, що коригування часу вживання їжі, зокрема, більш раннє вживання їжі та більш тривалий період голодування вночі, може стати простою, але ефективною стратегією зниження ризику серцево-судинних захворювань. Це дослідження пропонує новий погляд на дієтичні звички, наголошуючи не тільки на тому, що потрібно їсти для здоров'я серця, а й на тому, коли потрібно їсти.

Раніше Фокус писав про користь кето-дієти в боротьбі з мігренню. Полегшення від мігрені може настати вже через кілька прийомів певної їжі, згідно з останніми відкриттями в галузі дієтології.

Також Фокус писав про те, як ожиріння необоротно змінює роботу мозку. Ожиріння змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, викликаючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", свідчить нове дослідження.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.