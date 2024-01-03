Чому на "Титаніку" не знайшли жодного тіла: куди зникли останки жертв корабельної аварії

Дослідники розвінчали ще одну теорію змови, пов'язану із затонулим кораблем.

Попри безліч занурень до затонулого "Титаніка" з моменту його повторного відкриття у вересні 1985 року, на борту так і не було знайдено жодних людських останків, пише IFLScience.

"Я не бачив жодних людських останків. Ми бачили там одяг, навіть взуття, що дає змогу припустити про те, що якісь тіла все ж були тут. Але ми ніколи не бачили самі останки", — розповів кінорежисер Джеймс Кемерон, який у 2012 році занурювався до "Титаніка" 33 рази.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Цей факт приводить у сказ любителів теорій змови, але є вагомі причини того, чому не було знайдено тіл понад 1500 осіб, які потонули під час аварії "Титаніка".

Найголовнішою причиною є рятувальні жилети, які були на пасажирах і членах екіпажу потопаючого корабля. Попри те, що жилети не врятували своїх власників, вони утримували їхні тіла на плаву досить довго. Шторм, який стався після аварії корабля, швидко забрав тіла з місця трагедії, а океанські течії подбали про те, щоб забрати останки ще далі за минуле століття.

Тіла пасажирів, які опустилися на дно разом з уламками, зникли завдяки глибоководним падальникам — рибам та іншим організмам. У такому разі, чому не було знайдено скелети жертв корабельної аварії? Відповідь на це питання може бути пов'язана з глибиною.

"Проблема полягає в тому, що на певній глибині розчинення карбонату кальцію перевищує швидкість його осадження. Річ у тім, що вода в глибокому океані недостатньо насичена карбонатом кальцію, з якого в основному складаються кістки. Уламки "Титаніка" розташовані нижче за глибину компенсації кальцію, тому щойно падальники з'їли плоть, кістки загиблих розчинилися у воді", — каже глибоководний дослідник Роберт Баллард.

Дехто припускає, що в ізольовані частини затонулого корабля, як-от машинне відділення, можливо, не потрапила вода, багата киснем. Вона важлива для морських падальників, тому в таких важкодоступних місцях можуть перебувати останки людей.

Проблема в тому, що через 111 років після корабельної аварії навряд чи ми зможемо знайти на кораблі останки, які можна впізнати.

Нагадаємо, "Титанік" знайшли під час секретної місії ВМС США. Основною метою секретної військової місії був зовсім не затонулий у 1912 році "Титанік".