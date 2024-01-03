Виявити розвинену позаземну цивілізацію можна за допомогою головного елемента для життя людини

Вчені вважають, що ключем до виявлення позаземних технологій на інших планетах є хімічний елемент, без якого людині не вижити.

Кисень життєво важливий для дихання і метаболізму багатоклітинних організмів на Землі і може зіграти вирішальну роль у розвитку складної біосфери на інших планетах. Тому кисень вважається важливою біосигнатурою в атмосфері інших планет у межах пошуків ознак позаземного життя. Але автори нового дослідження, опублікованого в журналі Nature Astronomy, вважають, що кисень також є ключем до виявлення не тільки позаземного життя, а й технологічно розвиненої цивілізації, пише Tech Explorist.

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Учені вважають, що наявність певної кількості кисню в атмосферах інших планет може сприяти розвитку передових технологій в інопланетних суспільствах.

За словами вчених, пошук певного рівня кисню в атмосфері інших планет допоможе визначити не тільки те, чи існує там життя, а й чи достатньо воно розвинене для розробки технологій. Вчені вважають, що присутність кисню має вирішальне значення для процесу горіння, а вогонь є ключем до створення компонентів будь-якої передової технології.

На Землі технічний прогрес потребував доступу до горіння на відкритому повітрі, яке є центральним елементом вогню. Будь то приготування їжі, будівництво, ремесло або виробництво енергії, процес горіння є рушійною силою індустріальних суспільств.

За словами вчених, пошук певного рівня кисню в атмосфері інших планет допоможе визначити не тільки те, чи існує там життя, а й чи достатньо воно розвинене для розроблення технологій Фото: ScienceAlert

Науковці виявили, що контрольоване використання вогню та розвиток технологій були можливі лише тоді, коли рівень кисню в атмосфері становив 18% або вище. Це свідчить про те, що на планетах із великим вмістом кисню можуть існувати розвиток позаземних суспільств, які залишають техносигнатури.

За словами вчених, для існування складного життя, а також розумного життя, на планеті потрібно менше кисню в її атмосфері, ніж необхідно для того, щоб з'явилися більш просунуті технології. Це означає, що вид може розвиватися на планеті, де мало кисню, але не зможе стати технологічно просунутим.

Тобто існує певний так званий кисневий поріг, який відокремлює звичайну розумну цивілізацію від розвиненої в технологічному плані цивілізації. Саме рівень кисню, як вважають вчені, є тим важливим фактором, який відповідає за появу нових технологій на тій чи іншій планеті.

Автори дослідження кажуть, що більш високі технології вимагають наявності процесу горіння і плавлення, інакше живий вид на інших планетах за умови відсутності вогню ніколи не стане розвиненою цивілізацією в технологічному плані.

Учені кажуть, що майбутні пошуки планет, на яких розміщені інопланетні технології, мають бути зосереджені тільки на планетах із достатньою кількістю кисню в їхніх атмосферах. Також автори дослідження кажуть, що потрібно скептично ставитися до потенційних техносигнатур на планетах із недостатньою кількістю кисню в атмосфері.

Як уже писав Фокус, у Всесвіті існують різні рецепти для створення життя, і вони не такі, як на Землі. Вчені представили результати пошуків нових хімічних рецептів для виникнення життя у Всесвіті.