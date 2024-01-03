Прибрати похмілля пропотівши на тренуванні: вчені розповіли, чи працює цей спосіб

Дослідники кажуть, що такий спосіб поправити здоров'я може бути небезпечним.

Дедалі більше людей упевнені в тому, що швидко оговтатися від похмілля допоможуть інтенсивні заняття в тренажерному залі, під час яких разом із потом підуть з організму і токсини, пише IFLScience.

Попри те, що організм виводить алкоголь, зокрема з потом, через сечу і дихання, відсоток кількості випитого, що виводиться, дуже низький — менше ніж 10%. Решту розщеплює наша печінка під час процесу, який можна тільки перечекати, бо він відбувається зі швидкістю, яку неможливо збільшити.

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Фізичні вправи можуть лише зменшити занепокоєння, яке з'являється під час похмілля. Але найголовнішою ознакою похмілля є зневоднення організму. Це відбувається через те, як алкоголь діє на наш організм.

"Алкоголь є сечогінним засобом, тобто він стимулює нашу потребу в сечовипусканні. Тож попри те, що ми вживаємо більше рідини на вечірках, насправді ми втрачаємо більше, ніж споживаємо", — каже особистий тренер та експерт з фітнесу Люк Вортінгтон.

Також алкоголь провокує втрату рідини тим, що змушує наше тіло потіти. Коли печінка розщеплює етанол, який міститься в алкогольних напоях, наш орган виробляє сполуку під назвою ацетальдегід. Один із побічних ефектів цієї сполуки — нудота, запаморочення і підвищене потовиділення.

У цьому випадку пропотіти ще більше і втратити більший об'єм рідини з організму — не найкраща ідея. Але завжди знайдуться люди, які стверджуватимуть, що тренування можуть полегшити похмілля, і частково вони матимуть рацію. Щоправда, хитрість криється не в поті, а в гормоні щастя, який виробляється в організмі після напруженого тренування.

"Справжня причина, чому люди починають почуватися краще після тренування, полягає в підвищенні рівня ендорфінів, а не в потовиділенні", — каже фахівець у спортивній медицині Нареш Рао.

"Якщо ви вирішили потренуватися з похмілля, тоді краще обмежитися легкими кардіо навантаженнями і потурбуватися про достатню гідратацію, щоб не страждати від втрати води", — підсумував експерт.

Нагадаємо, дослідження показують, що спаржа може бути не просто смачним гарніром до м'яса, вона може справді допомогти пом'якшити важкий стан вранці, після вживання великої кількості алкоголю.