В Італії знайдено камінь із точним зображенням сузір'їв: його зробили 24 тис. років тому

На кам'яному диску присутні позначки, які відповідають сузір'ю Скорпіона, поясу Оріона, Кассіопеї та Плеядам.

На півночі Італії було виявлено кам'яний диск, поверхня якого всіяна вирізаними точками. Астрономи вважають, що ці відмітини відповідають розташуванню зірок у нічному небі, пише IFLScience.

За словами дослідників, знайдений кам'яний диск може бути найдавнішою картою зоряного неба з усіх коли-небудь знайдених.

"Близько двох років тому зі мною зв'язався археолог Федеріко Бернардіні, йому була потрібна експертна думка астронома. Він стверджував, що знайшов сузір'я Скорпіона на камені з Карста", — каже астроном Італійського національного інституту астрофізики (INAF) Паоло Моларо.

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Спочатку астроном поставився скептично до такої заяви, оскільки на широтах, де знайшли диск, сузір'я Скорпіона не надто яскраве, щоб його могли скопіювати стародавні люди. Але подальші дослідження пояснили цю невідповідність.

Річ у тім, що Земля не просто обертається навколо своєї осі, планета ще й коливається. Такі коливання не помітні протягом одного людського життя, оскільки одне повне коливання відбувається майже за 26 тис. років. Також цей процес не має значного впливу на положення зірок у нічному небі.

Наприклад, Сонце в день весняного рівнодення, з нашої точки зору, починає зміщуватися на захід. Така зміна називається прецесією рівнодень. Іншими словами, у міру просування 26 000-річного циклу Сонце переміщатиметься через усі 12 сузір'їв зодіаку.

Таким чином стародавні люди, спостерігаючи за нічним небом на вершині карстового плато Трієста, могли бачити зірки під іншим кутом.

"Виявивши, що прецесія рівнодень підняла сузір'я Скорпіона приблизно на 10-12 градусів, а це збігалося з відмітками на диску, я почав глибше заглиблюватися в питання. Після я визначив на артефакті сузір'я Оріона, зоряне скупчення Плеяд, а також сузір'я Кассіопеї. Там були присутні всі точки, крім однієї", — каже Моларо.

Що більше археолог і астроном вивчали кам'яний диск, то яснішим ставало те, що позначки на камені були вирізані невипадково. Загалом було проаналізовано 29 відміток, з яких 24 знаходили на лицьовому боці диска, а решту — на звороті.

Дев'ять позначок на камені відповідають хвосту сузір'я Скорпіона, п'ять — поясу Оріона, ще п'ять — Кассіопея і дев'ять належать до Плеяд. Лише одна з позначок була дивною, але вчені припускають, що вона позначала таке тимчасове явище, як наднова.

Сліди долота на цій частині каменю дуже добре збігаються із зоряним скупченням Плеяд. Фото: Molaro and Bernardini, Astronomische Nachrichten 2023

Для того, щоб усі ці сузір'я було справді видно з того місця, де знайшли камінь, вік каменю має становити щонайменше 24 000 років.

Поруч із "зоряним" каменем було знайдено й інший кам'яний диск, діаметром близько 50 см і товщиною 30 см. Другий камінь виявився необробленим, і вчені припускають, що він може зображати Сонце.

Наразі лишається багато запитань, пов'язаних із незвичною знахідкою, а жителі стародавнього поселення є ще більшою загадкою. Можливо, вчені справді знайшли найдавнішу у світі зоряну карту.

Наразі найстарішою зоряною картою є рукопис на пергаменті, авторство якого приписують грецькому астроному Гіппарху, чий зоряний каталог історики шукали протягом століть.

Але якщо датування знайденого кам'яного диска буде підтверджено, то він стане попередником роботи Гіппарха.

Нагадаємо, у Китаї в гробниці знайшли 2000-річний астрономічний календар. За словами археологів, календар складається з 23 дерев'яних дощечок.