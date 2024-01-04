Пов'язаний із жовтяницею та жовчними каменями: виявлено новий фермент у нас у сечі

Незвичайне дослідження, метою якого було глибше розуміння нашого організму, не просто визначило джерело кольору нашої сечі, а й його зв'язок із серйозними захворюваннями.

Завдяки недавньому науковому відкриттю звичний нам жовтий колір сечі нарешті отримав пояснення. Протягом багатьох років винуватцем жовтого відтінку визнавалася молекула, відома як уробілін. Однак команда з Університету Меріленда зробила ще один крок до вивчення нашого організму і важливих процесів, що відбуваються в ньому. Вони виявили фермент, названий білірубін-редуктазою, який відіграє ключову роль у цьому повсякденному біологічному явищі, пише WTOP News.

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Учені описали виявлений ними процес формування кольору нашої сечі так: червоні кров'яні тільця наприкінці свого життєвого циклу розпадаються і виробляють яскравий помаранчевий пігмент — білірубін. Потім ця речовина потрапляє в кишківник, де вона має бути виведена з організму. У кишечнику дружні мікроби починають діяти, перетворюючи білірубін на безбарвний проміжний продукт під назвою уробіліноген за допомогою ферменту білірубін-редуктази. Нарешті, в ході всіх внутрішніх маніпуляцій, уробіліноген розпадається на уробілін, надаючи сечі характерного жовтого кольору.

Це відкриття — не просто задоволення дивної наукової цікавості. Фермент білірубін-редуктаза присутній практично у всіх здорових дорослих людей, але помітно відсутній у деяких групах населення, наприклад у новонароджених і людей із запальними захворюваннями кишківника. Відсутність цього ферменту пов'язана з такими станами, як жовтяниця новонароджених і пігментними жовчними каменями. Розкриття ролі білірубін-редуктази надає вченим нові можливості для вивчення взаємозв'язку кишківника і печінки та потенційного пом'якшення або кращого розуміння пов'язаних із цим проблем зі здоров'ям, подібно до того, як за одним лише кольором калу наука навчилася визначати деякі приховані хвороби, що вражають нас.

Хоча це дослідження не тільки являє собою незвичайну віху в розумінні загального біологічного процесу, воно також підкреслює складний баланс у нашому організмі та важливість мікробіома кишечника. Це відкриття може послужити поштовхом до подальших досліджень того, як внутрішня екосистема організму може впливати на здоров'я і хвороби, і ознаменувати собою важливу віху в безперервному шляху наукових відкриттів.

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