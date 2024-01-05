Земля — це зоопарк із людьми: є неприємне пояснення, чому ми не можемо знайти інопланетян

Дослідники кажуть, що більш розвинені цивілізації можуть навмисно ігнорувати наші спроби вийти на зв'язок.

У новій статті вчені інакше поглянули на парадокс Фермі, стверджуючи, що якщо всі наші пошуки позаземного життя нічим не закінчаться, тоді залишається тільки два варіанти: гіпотеза зоопарку або зовсім нічого, пише IFLScience.

Парадокс Фермі полягає в ідеї про те, що Всесвіт неосяжний і існує величезна кількість часу, де горить септильйон зірок, поруч із якими цілком могло зародитися життя. Але при цьому немає жодних спостережень, які підтвердили б існування інопланетного життя.

Інша гіпотеза, висунута Джоном Алленом Боллом 1973 року, полягає в тому, що всі ми живемо у свого роду зоопарку. Згідно з цією ідеєю, інопланетяни знають про наше існування, але навмисно не виявляють себе.

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"Я вважаю, що єдиний спосіб пояснити відсутність взаємодії між "ними" і нами — це припустити, що вони навмисно уникають контактів із нами, перетворивши наш світ на зоопарк", — писав Болл у своїй статті.

Наприклад, так само люди виділяють ділянки територій на Землі як природні заповідники, щоб залишити неконтактні племена в ізоляції. Так, розвинені цивілізації можуть дозволяти людству розвиватися самостійно і спостерігати за процесом з боку, як ми спостерігаємо за тваринами в зоопарках. У такому разі, контакт відбудеться щойно цивілізації стануть достатньо зрілими технологічно і політично.

Таке припущення означає існування панівної цивілізації або групи цивілізацій, які погодилися поважати подібні зоопарки у Всесвіті.

Хай там як, але досі вчені не можуть знайти доказів існування розвинених цивілізацій, що само по собі досить дивно. Астрономам вдалося знайти понад 5 тис. екзопланет, і якщо ми десь там знайдемо прості форми життя, чи означає це, що технологічно розвинені цивілізації — рідкісне явище.

Можливо, проблема полягає в тому, що планети з достатньою кількістю кисню для горіння дуже рідкісні. Земля — це поки що єдина відома нам планета, де горить вогонь, але минули мільярди років, щоб це могло статися. Звичайно, без вогню інопланетне життя може з'явитися, але не створювати передові технології та машини.

Команда також припускає, що рідкісним явищем може бути і людський інтелект, який ґрунтується на певних характеристиках, як-от розмір мозку, спритність рук і розвиток мовлення.

Автори дослідження вважають, що пошук позаземного життя потрібно продовжити за межами Сонячної системи, поруч із прилеглими зірками.

"Що довше ми не можемо виявити ознаки розвинених цивілізацій навколо нас, то менш імовірною стає гіпотеза зоопарку. Таким чином ми доходимо висновку, що розумне життя у Всесвіті зустрічається занадто рідко. Тому парадокс Фермі має два розв'язки: або ми справді одні, або живемо в космічному зоопарку. Пошуки біосигнатур і техносигнатур усередині Сонячної системи та за її межами дадуть остаточну відповідь у наступні кілька десятиліть", — підкреслюють автори.

Нагадаємо, вчені вважають, що просунуті цивілізації можуть збирати цілі планетарні системи, як пазл. І для цього не потрібно будувати мегаструктури навколо своїх зірок.