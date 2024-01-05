Адреса Землі: у якому спіральному рукаві Чумацького Шляху і як далеко від центру ми живемо (фото)

Сонячна система розташована між двома основними рукавами нашої галактики.

Наша галактика під назвою Чумацький Шлях — це величезне скупчення зірок та інших астрономічних об'єктів, яку насправді ми не можемо побачити повністю. Тому що ми перебуваємо всередині цієї галактики, а тому про зовнішній вигляд Чумацького Шляху вчені судять за іншими подібними об'єктами. Проте астрономи знають досить багато про структуру нашої галактики, щоб точно сказати, в якому регіоні знаходиться Земля і вся Сонячна система, пише EarthSky.

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Наша галактика є спіральною галактикою з перемичкою, з центру якої виходять два головні спіральні рукави. Якщо уявити Чумацький Шлях у вигляді диска, то Сонце й уся Сонячна система розташовані приблизно на півдорозі від центру галактики до її видимого краю. Земля разом із Сонячною системою розташовані між спіральним рукавом Персея і спіральним рукавом Центавра. Але якщо точніше, то ми перебуваємо на краю відносно невеликого спірального рукава під назвою рукав Оріона.

Вважається, що наше місце розташування в галактиці має велике значення, оскільки виявляється, що, як і навколо зірок, у галактиках є свої зони населеності. Тобто місця, де з більшою ймовірністю існує життя.

Модель зовнішнього вигляду Чумацького Шляху. Жовтою крапкою вказано положення Сонця Фото: Wikipedia

Приблизно навколо 95% зірок у нашій галактиці не можуть існувати населені планети. Річ у тім, що багато хто з цих зірок обертаються навколо центру галактики за орбітами, які ведуть їх через смертоносні спіральні рукави.

Будь-яка зоряна система, що проходить через такі регіони, піддається смертельному випромінюванню величезної кількості зірок у цих рукавах. Наша Сонячна система обертається досить далеко від центру галактики, і перебуває у відносно тихому і спокійному просторі між спіральними рукавами.

На цьому знімку космічного телескопа Хаббл показана галактика UGC 12158. Це спіральна галактика з перемичкою, яка, на думку вчених, дуже схожа на Чумацький Шлях Фото: NASA

Вчені досі продовжують вивчення Чумацького Шляху, бо ще багато чого ми не знаємо про нашу галактику. Вважається, що Чумацький Шлях має діаметр 100 тисяч світлових років і в ньому знаходиться від 100 до 400 млрд зірок. Раніше вважалося, що у нашої галактики 4 головні спіральні рукави, але тепер астрономи кажуть, що їх тільки два. Решта спіральних рукавів, а їх багато, у Чумацькому Шляху є другорядними і мають різні розміри.

Сонце, Земля та решта планет Сонячної системи знаходяться на краю такого другорядного рукава під назвою рукав Оріона. Вважається, що ми перебуваємо на відстані 26 тисяч світлових років від центру Чумацького Шляху.

Модель Чумацького Шляху. Вважається, що Чумацький Шлях має діаметр 100 тисяч світлових років і в ньому знаходиться від 100 до 400 млрд зірок. Раніше вважалося, що наша галактика має 4 головні спіральні рукави, але тепер астрономи кажуть, що їх тільки два. Решта спіральних рукавів, а їх багато, у Чумацькому Шляху є другорядними і мають різні розміри Фото: Titan

Що стосується рукава Оріона, то астрономи кажуть, що його товщина становить приблизно 3500 світлових років, а довжина — понад 20 000 світлових років. Хоча раніше вважалося, що довжина цього рукава не більше 10 тисяч світлових років.

Рукав Оріона отримав свою назву від сузір'я Оріона, яке є одним із найяскравіших сузір'їв взимку в північній півкулі та влітку в південній півкулі Землі. Деякі з найяскравіших зірок і найвідоміші небесні об'єкти цього сузір'я, як-от зірка Бетельгейзе, зірки поясу Оріона і Туманність Оріона, є сусідами Сонця.

Причина, з якої ми бачимо так багато яскравих об'єктів у сузір'ї Оріона, полягає в тому, що, коли ми дивимося на нього, ми дивимося на наш власний локальний спіральний рукав.

Як уже писав Фокус, у центрі Чумацького Шляху очікується катастрофа, адже туди летить величезний космічний об'єкт. За словами вчених, цей об'єкт приречений на зникнення в негостинному центрі нашої галактики.