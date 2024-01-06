Людство потрапило в пастку еволюції: як наша природа зіграла з нами злий жарт

У сучасних реаліях виявилося, що наші переваги перед іншими видами можуть в одну мить стати нашою ахіллесовою п'ятою і те, чи зможемо ми вибратися з поточної ситуації, залежить повністю від нас.

Хоча наша здатність формувати культури і вирішувати проблеми спільними зусиллями вивела нас на вершину харчового ланцюга, вона ж загнала нас у небезпечну ситуацію з обмеженими ресурсами нашої планети. Науковці зазначають, що впродовж тисячоліть наша культурна спадщина давала нам змогу швидко адаптуватися до різноманітних умов, перевершуючи інші види в інноваціях та розв'язанні проблем. Однак ця сила також є нашою ахіллесовою п'ятою, пише Nautilus.

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У нещодавній дискусії Тім Ворінг, професор Університету штату Мен, проливає світло на парадокс людської еволюції та культури. Проблема, як пояснює Ворінг, полягає в масштабі. Історично склалося так, що люди вміли управляти ресурсами в межах відчутних кордонів — наприклад, місцевими рибними господарствами або громадськими землями. Але коли масштаб екологічних проблем зріс до глобального рівня, наші традиційні механізми управління ресурсами стали давати збої. Жодна держава не може контролювати простори океанів або атмосферу, що робить такі глобальні проблеми, як зміна клімату, особливо складними.

Крім того, якщо в минулому успіх в управлінні ресурсами часто залежав від того, що ізольовані групи інноваційно розв'язували проблеми, а потім ділилися цими рішеннями, то єдина, взаємопов'язана природа глобальних систем не дає змоги проводити такі ітеративні спроби і помилки. І на відміну від менш масштабних проблем, де кілька спроб можуть привести до кінцевого успіху, терміновість нинішніх екологічних криз не дає нам такої розкоші, як час.

Незважаючи на похмурі перспективи, Ворінг бачить проблиск надії в самій людській природі. Наша схильність до співпраці та інтелект надали нам хорошу допомогу в минулому. Тепер завдання полягає в тому, щоб швидко й ефективно використовувати ці риси в глобальному масштабі. Від цього може залежати наше виживання. Цей аналіз поточної ситуації та нашого минулого, що змушує замислитися, наголошує на необхідності інноваційного, великомасштабного співробітництва та управління, нагадуючи про нашу колективну відповідальність і потенціал для подолання навіть найскладніших проблем і викликів.

Раніше Фокус писав про те, що наші пальці мають власну унікальну пам'ять. Вчені з'ясували, що наші пальці рук посилають дуже інформативні сигнали мозку про предмет, який ми тримаємо. Ба більше, вони здатні порівнювати його з минулим предметом у нас у руках.

Також Фокус писав про те, що наш мозок може бути набагато більш ледачим, ніж ми думаємо. Порівнюючи моделі "робочої" пам'яті з реальними даними, дослідники виявили, що нейрони не беруть участі в збереженні інформації.