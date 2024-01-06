На межі знищення: у Землі є шанс вижити, уникнувши наслідків загибелі Сонця

Провівши нові розрахунки і вивчивши сусідню систему, вчені дійшли висновку, що наша планета має шанс не бути поглинутою Сонцем, яке розширюється, проте жодних гарантій щодо нашого виживання давати вони не стали.

Приблизно через 5 мільярдів років на Землю можуть чекати кардинальні зміни, коли наше Сонце перетвориться на червону гігантську зірку. Дослідників цікавить, чи поглине Землю Сонце або витіснить її на безпечнішу орбіту. У нещодавньому дослідженні розглядалася планетарна система, що знаходиться на відстані 57 світлових років від нас і обертається навколо зірки, схожої на наше Сонце, але вдвічі старшої, щоб отримати уявлення про майбутнє нашої Сонячної системи.

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Коли зірки старіють і стають червоними гігантами, вони сильно роздуваються. Доля планет, що обертаються навколо таких зірок, залежить від різних факторів, зокрема від відстані до зірки і втрати маси зірки. Дослідники під керівництвом Стівена Кейна з Каліфорнійського університету в Ріверсайді виявили, що якщо внутрішні планети досліджуваної системи, найімовірніше, будуть поглинуті, то зовнішні планети можуть вижити, хоча і сильно постраждають від розширення зірки.

Астрономи використовують ці далекі системи як проксі для розуміння можливої долі Землі. Спостереження показали, що коли планети поглинаються червоними гігантами, що розширюються, вони швидко розпадаються через сильне тепло і гравітаційні сили. Однак деякі зовнішні планети можуть уникнути цієї долі і продовжувати обертатися навколо набагато дрібнішого і щільнішого білого карлика, на який перетворюється зірка після скидання своїх зовнішніх шарів.

Автори дослідження припускають, що в міру того, як Сонце втрачає масу і розширюється, орбіта Землі може досить розширитися, щоб уникнути поглинання. Однак це виживання не гарантоване і залежить від багатьох змінних, які ще не вивчені. Ця робота відображає ширші зусилля з розуміння зоряної еволюції та її впливу на планетарні системи, включно з нашою власною. У міру вдосконалення технологій і спостережень астрономи сподіваються уточнити свої прогнози щодо майбутнього Землі та інших планет, що обертаються навколо зірок, подібних до нашого Сонця.

Раніше Фокус писав про те, наскільки гаряче Сонце насправді. Сонце є досить динамічним об'єктом, але є деякі змінні, які, на погляд вчених, можуть бути досить статичними, даючи нам можливість сильніше заглибитися в пізнання нашої зірки.

Також Фокус писав про те, скільки астронавтів загинуло в космосі протягом більш ніж 50 років польотів. Для космічних мандрівників смертельними виявилися 5 місій.