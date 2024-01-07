Найбільш пильне око. Чи вдасться вам відшукати 3 відмінності на зображенні всього за 11 секунд?

Лише один тест, що займає менше однієї хвилини, дасть змогу зрозуміти, наскільки ви уважні до деталей і як добре бачите.

Головоломки "Знайди відмінність" покращують пам'ять і швидкість мислення — про це вже давно відомо дослідниками. Також подібні тести дають змогу перевірити вашу уважність до деталей і здатність знаходити відмінності між майже ідентичними зображеннями, пише Jagran Josh.

У сучасному світі надзвичайно важливо мати потужний розум, а дослідники вважають, що ігри, в яких потрібно знаходити відмінності між зображеннями з невеликими відмінностями, допомагають загострити уважність до деталей, а також розвивають розумові здібності людини.

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У результаті гра "Знайди відмінності" може стати чудовим вибором, щоб поєднати приємне з корисним — заповнити час і стимулювати наш розум. Наскільки ви уважні до деталей, можна перевірити за допомогою простого тесту: у вас є два зображення, на яких потрібно знайти 3 відмінності всього за 11 секунд.

На зображенні вище представлено два схожих малюнки, на яких можна помітити спортсменку, яка готується до марафону. Бігунка перебуває у вихідній позиції, про що свідчить її поза. Однак попри те, що зображення є майже ідентичними, між ними є три відмінності. Чи зможете ви знайти їх усього за 11 секунд?

Дослідники зазначають, що успішне завершення гри "Знайди відмінності" допоможуть поліпшити пам'ять, а також зорове сприйняття. Крім того, подібні вправи дають змогу поліпшити нашу здатність концентруватися.

Відмінності на зображеннях спортсменок Фото: Fox Puzzle/YouTube

Три відмінності на зображеннях показано на фото вгорі, а саме:

зачіска бігунки; топ бігуні; шорти бігунки.

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