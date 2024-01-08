Перша подорож до центру Землі: вчені полюють за джерелом необмеженої енергії

Ісландські вчені просуваються з амбітним проєктом із буріння просто в магматичну камеру планети — таке відбувається вперше в історії.

Майбутнє геології та використання поновлюваних джерел енергії стоїть на порозі революції. Вчені з Ісландії активно просуваються вперед з амбітним проєктом з буріння в магматичну камеру Землі, пише Futurism.

Автори дослідження з Кластера геотермальних досліджень (GEORG) у Рейк'явіку заявили про старт "першої подорожі до центру Землі". Команда вважає, що це дослідження може надати перший прямий погляд на океани розплавленої породи, що обертаються в кілометрах під поверхнею Землі. Крім того, результати проєкту можуть буквально зробити революцію в геотермальній енергії, причому потенційно її можна буде використовувати в будь-якій точці земної кулі з неймовірною ефективністю. За словами Бьорна Тор Гудмундссона, якщо цей проєкт увінчається успіхом, він, по суті, може відкрити джерело "необмеженої енергії".

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Магма планети неймовірно важлива для розуміння геології планети, проте раніше вченим ніколи не вдавалося її досягти. Автори нового дослідження, припускають, що зможуть отримати прямі і точні дані про надра Землі, якщо їм все ж вдасться досягти магматичної камери. Зазначимо, що цей проєкт стане першою спробою досягти мантії планети — раніше вчені навіть не робили спроби подібного цілеспрямованого буріння.

За словами вулканолога з Університету Алсяки Джона Ейхельбера, навряд чи хтось міг припустити, що вчені візьмуться бурити магму планети. Однак усе змінилося 2009 року, коли геотермальний проєкт буріння ісландської компанії Landsvirkjun випадково натрапив на магматичний осередок, неподалік від вулкана Крафла. Тоді команда не була знищена виверженням вулкана, а тому вчені отримали ще один доказ того, що буріння магми планети насправді може бути безпечним.

У 2013 році, та сама команда, що натрапила на магматичний осередок у 2009 році, продовжила дослідження і запустила амбітний проєкт Krafla Magma Testbed (KMT). Тепер дослідники заявляють, що планують почати буріння вже 2026 року, а основною метою проєкту називають поліпшення нашого розуміння надр Землі, а саме її магми.

За словами По Папале з Національного інституту геофізики та вулканології в Італії, сьогодні у вчених просто немає прямих знань про те, який вигляд мають магматичні камери. При цьому саме вони, по суті, відіграють вирішальне значення в розумінні вулканів і їхньої активності.

Передбачається, що під час дослідження вчені розмістять у магмі низку датчиків, які стежитимуть за температурою. За словами Хьялті Палл Інгольфссон із GEORG, фактично команда має намір провести пряме вимірювання температури, чого раніше ніколи не відбувалося.

Автори дослідження сподіваються зрозуміти, як гірські породи перетоплюються в магму, а також відшукати індикатори, здатні надалі допомогти передбачити виверження вулкана, що сьогодні є неможливим.

Однак основним напрямком проєкту, на думку команди, є пошук поновлюваних джерел енергії. Вчені сподіваються розробити форму, що дає змогу перетворити геотермальну енергію, щоб використовувати екстремальне тепло розплавленої породи. Утім, інші дослідники все ще не впевнені, чи вдасться команді відкрити це "диво чистої енергії" і перетворити його, щоб використати для потреб людства.

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