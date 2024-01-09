Із чим не пустять на космічний корабель: 6 предметів, заборонених у космосі

Від самого початку пілотованих космічних польотів поповнюється список предметів і їжі, яку заборонено брати з собою в космос. Що ж небезпечно в невагомості?

З першими польотами в космос ми навчилися: одна з основоположних відмінностей між перебуванням на Землі та в невагомості — це сила гравітації. За даними NASA, у космосі гравітація присутня в невеликій кількості, на відміну від Землі, де сила тяжіння постійно тягне нас униз і дає змогу ногам залишатися на землі. Проте низька гравітація в космосі дозволяє як людям, так і іншим об'єктам безперешкодно літати, пише Discovery Magazine.

Що більше ми дізнаємося про космос, то більшим стає список предметів, які заборонені в невагомості. Деякі з них можуть дійсно здивувати.

Стільці в космосі

Меблі в космосі разюче відрізняються від звичних на Землі. Фото: Forbes

Меблі в космосі трохи відрізняються від земних. Звичайні предмети, такі як стільці, не мають сенсу, коли сила гравітації занадто слабка. З мінімальною гравітацією складно сидіти на стільці, не кажучи вже про те, щоб стілець залишався нерухомим.

Фактично Міжнародна космічна станція, цей великий космічний корабель, що слугує домівкою та науковою лабораторією, де живуть астронавти, не має жодного стільця чи крісла. Оскільки традиційні меблі фактично просто ширяють у космосі, стільці на ІКС будуть радше небезпечними, ніж зручними.

Чи є стільці на МКС? На чому сидять астронавти

Хоча традиційні стільці на борту МКС відсутні, астронавти все одно повинні їсти щонайменше тричі на день. То де ж вони сидять під час прийому їжі?

Виявляється, навіть під час їжі астронавтам доводиться ширяти по станції. Допомагає те, що їхня їжа має конкретні обмеження й упакована в ємності заздалегідь продуманої форми, що дає змогу мінімізувати безлад. Також присутні таці для їжі, які кріпляться до стіни або до колін астронавта за допомогою тканинних фіксаторів — вони утримують їжу на місці.

Як писати в невагомості — Олівці та кулькові ручки в космосі

Ручки й олівці небезпечні в невагомості Фото: wannasak penpipatkul/Shutterstock

У 1960-х роках, у період підйому космічних досліджень, науковці NASA доволі швидко виявили, що майже неможливо використовувати чорнило або кулькові ручки в космосі. Астронавтам було б важко користуватися ручками через відсутність гравітації, яка не дає чорнилу вільно витікати з картриджа і залишати плями.

Олівці були також заборонені, тому що крихти графіту в умовах невагомості можуть становити небезпеку для екіпажу або вивести з ладу важливі інструменти. Не кажучи вже про те, що займиста деревина становить небезпеку сама по собі.

Космічна ручка — чим пишуть астронавти

Вчені придумали спеціальну космічну ручку під назвою Fisher Space Pen. Це антигравітаційна ручка, створена Полом Фішером, відправлялася в космос на кожному кораблі NASA, починаючи з 1968 року. У стрижень космічної ручки закачується інертний газ під тиском, а чорнило відокремлене від резервуара з азотом рухомим поплавком.

Хліб у космосі

Хліба в космічних подорожах ніколи не буде Фото: Getty Images

Крихти та космос — не найкраща комбінація. Звичайно, хліб — це основний продукт харчування і чудове джерело вуглеводів, але крихти роблять його незручним на космічній станції. Чистота має першорядне значення на МКС, а крихти легко можуть розлетітися всюди за малої гравітації. У поєднанні з коротким терміном зберігання, хліб очікувано став продуктом, який не дозволений у космосі.

Космічні бутерброди — чим астронавти замінюють хліб

Астронавти все одно можуть поласувати бутербродами. Вони просто використовують замість хліба тортильї. Ще один варіант — є піта чи інший коржик, по суті, все, що мінімізує утворення крихт.

Газовані напої в космосі

Будь-яка газована вода перестає правильно "працювати" в космосі Фото: Freepik

Якщо ви не можете обійтися без газованої води, то, ймовірно, космос — не для вас. Практично всі газовані напої заборонені в космосі через зміну їхніх властивостей, що створює проблеми для астронавтів.

Через мікрогравітацію розчинений вуглекислий газ у цих напоях не відділяється і не піднімається вгору, як це відбувається на Землі. Вуглекислота в напої може викликати дискомфорт для астронавтів і призвести до симптомів, аналогічних печії. Крім того, за мікрогравітації ці напої, найімовірніше, "плаватимуть" у космосі та створюватимуть великий безлад, не кажучи вже про додаткове забруднення, яке банки з напоями можуть принести на корабель.

Чи є на МКС вода, молоко та алкоголь? Що п'ють астронавти

Найкращим варіантом для запобігання зневоднення астронавтів є вода. Звичайне молоко і алкоголь не підходять для космосу, оскільки вони погано розчиняються і містять інгредієнти, які можуть пошкодити обладнання. Заморожені суміші для напоїв також є прийнятними варіантами, оскільки їх можна додати у воду.

Сіль і перець у космосі

Сіль і перець використовуються в рідкому стані. Фото: Freepik

У космосі, в умовах мікрогравітації приправи становлять серйозну небезпеку. Сіль і перець легко розсипаються на крихітні частинки, які можуть засмітити очищувачі повітря і фільтри, а можливо, навіть пошкодити обладнання.

Це означає, що популярні приправи у своїй традиційній формі на МКС не доступні. Проте, астронавти можуть використовувати невеликі індивідуальні пакетики з рідкими сіллю і перцем.

Чи можна їсти морозиво в космосі

Космічне морозиво не схоже на те, яке їдять на Землі Фото: Pixabay

На жаль, один із найпопулярніших десертів у космосі заборонений — принаймні, у своїй традиційній формі. Консистенція морозива робить його дещо незручним для вживання при мікрогравітації. Крім того, морозиву потрібен певний термін придатності, приблизно шість тижнів після відкриття, що не підходить для космічного корабля.

Морозиво для астронавтів

Існує таке поняття, як морозиво для астронавтів: по суті, це "заморожене морозиво", яке не потребує холодильника і не тане. Уперше воно з'явилося в космосі під час місії "Аполлон-7" 1968 року. Щоправда, астронавтам космічне морозиво не сподобалося через відсутність смаку і крихкувату структуру. Звучить іронічно, але морозиво для астронавтів стало популярним на Землі, особливо в наукових музеях і магазинах сувенірів по всьому світу. Туристи космічне морозиво їдять із задоволенням!