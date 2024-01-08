У космосі вперше буде створено штучне сонячне затемнення: навіщо це потрібно (фото)

Космічний апарат ЄКА під назвою Proba-3 допоможе вивчити корону Сонця в деталях.

Поки весь світ із нетерпінням очікує на появу повного сонячного затемнення у квітні цього року, вчені вже планують спостереження за штучним сонячним затемненням. З його допомогою астрономи хочуть більш детально вивчити корону Сонця, яку зазвичай не видно із Землі, пише Space.

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Космічний апарат Європейського космічного агентства (ЄКА) під назвою Proba-3 вчені створювали протягом останніх 14 років. Нарешті його відправлять на орбіту для вивчення зовнішньої атмосфери Сонця, званої короною. Зокрема, за допомогою цього апарата вчені сподіваються отримати більш деталізовану інформацію про неї.

Корона Сонця є настільки невловимою особливістю, що із Землі її можна побачити тільки під час природних сонячних затемнень, які тривають недовго і трапляються не так вже й часто.

Корона Сонця є настільки невловимою особливістю, що із Землі її можна побачити тільки під час природних сонячних затемнень, які тривають недовго і трапляються не так уже й часто... Фото: space.com

Тому для вивчення корони Сонця буде вперше створено штучне сонячне затемнення в космосі за допомогою апарату Proba-3. На орбіту будуть запущені разом два апарати, які потім розділяться і почнуть разом літати навколо Землі.

Для вивчення корони Сонця буде вперше створено штучне сонячне затемнення в космосі за допомогою апарату Proba-3 Фото: ESA

Подібно до того, як Місяць закриває Сонце під час повного сонячного затемнення, один з апаратів буде також закривати собою зірку. Другий же, оснащений коронографом, досліджуватиме корону Сонця в цей час. Два зонди розташовуватимуться на відстані 144 метри один від одного і протягом 6 годин підтримуватимуть таку конфігурацію. Хоча для повного обльоту Землі їм знадобиться 19,5 годин.

Подібно до того, як Місяць закриває Сонце під час повного сонячного затемнення, один з апаратів буде також закривати собою зірку. Другий же, оснащений коронографом, досліджуватиме корону Сонця в цей час. Два зонди розташовуватимуться на відстані 144 метри один від одного і протягом 6 годин підтримуватимуть таку конфігурацію Фото: ESA

За словами вчених, створювати штучне затемнення апарати зонди будуть повністю автономно без сигналів із Землі. Коли буде закритий сонячний диск, коронограф зможе отримати деталізовану інформацію про корону Сонця.

Вчені з ЄКА кажуть, що на Землі корону можна спостерігати дуже рідко під час повних сонячних затемнень, та й то за нею можна спостерігати максимум 10 хвилин. За допомогою апарату Proba-3 такі спостереження триватимуть кілька годин щодня.

Поки що у ЄКА немає можливості запускати свої апарати в космос без допомоги інших космічних агентств. З експлуатації було виведено ракету-носій Ariane 5, але нова ракета-носій Ariane 6 ще не приступила до виконання своїх місій. Її перший політ раніше планувався на кінець цього року. Як уже писав Фокус, ракета Ariane 5 влітку 2023 року виконала свій останній політ у космос.

Тож у вересні 2024 року апарат Proba-3 виведе на орбіту індійська ракета-носій PSLV, яка полетить із космодрому в Індії.

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Також Фокус писав про те, що у Землі є шанс вижити, уникнувши наслідків загибелі Сонця. Провівши нові розрахунки і вивчивши сусідню систему, вчені дійшли висновку, що наша планета має шанс не бути поглиненою Сонцем, яке розширюється, проте жодних гарантій з приводу нашого виживання давати вони не стали.