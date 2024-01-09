Фізика смерті зірок. Учені з'ясували, що відбувається в перші хвилини після народження чорних дір

Дослідники створили моделі формування чорних дір і нейтронних зірок і пояснили, чому деякі з них отримують сильний поштовх, що змушує їх летіти в міжзоряному просторі.

Дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv, показало, що деякі чорні діри отримують значний поштовх, коли їхні батьківські зірки помирають унаслідок вибуху наднової і викидають ці об'єкти з величезною швидкістю в космос, пише Space.

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І чорні діри, і нейтронні зірки народжуються внаслідок смерті масивних звичайних зірок (з масою як мінімум у 8 разів більшою, ніж у Сонця), коли ті вже не можуть підтримувати термоядерний синтез у своєму ядрі. Сильний тиск призводить до стиснення ядра і створюється протонейтронна зірка, але решта речовини зірки відлітає в космос унаслідок вибуху наднової. Але іноді після вибуху тиск у ядрі стає ще сильнішим і протонейтронна зірка перетворюється на чорну діру.

Але що відбувається далі, вчені точно не знають. Деякі моделювання на основі спостережень за чорними дірами і нейтронними зірками припускають різні екзотичні явища. Наприклад, деякі нейтронні зірки рухаються в космосі зі швидкістю понад 5,4 млн км/год, що вказує на те, що їх сильно викинуло під час вибуху наднової. Але інші нейтронні зірки рухаються в 30 разів повільніше, а отже, вони народилися в результаті більш спокійного процесу. З іншого боку, чорні діри майже завжди мають низьку швидкість викиду, хоча обставини їхнього народження набагато жорстокіші.

І чорні діри, і нейтронні зірки народжуються внаслідок смерті масивних звичайних зірок (з масою щонайменше у 8 разів більшою, ніж у Сонця), коли ті вже не можуть підтримувати термоядерний синтез у своєму ядрі Фото: HiTech Wiki

Учені змогли з'ясувати, що відбувається на початковому етапі народження чорних дір, провівши 20 комп'ютерних симуляцій вибухів наднових. Вони виявили тісний зв'язок між властивостями батьківської зірки до вибуху і утвореної нейтронної зірки або чорної діри. Коли батьківська зірка не дуже масивна і не дуже компактна, наднова виникає дуже раптово і в майже ідеальній сфері, що призводить до появи повільно рухомої нейтронної зірки.

З іншого боку, дуже масивним і компактним батьківським зіркам потрібно більше часу, щоб вибухнути надновою, і коли відбуваються вибухи, то вони не дуже симетричні. У результаті виникає нейтронна зірка, що рухається з великою швидкістю. Вчені також виявили, що більші нейтронні зірки, викидає сильніше в космос, а це означає, що більша частина маси батьківської зірки потрапляє в нейтронну зірку.

Ці батьківські зірки також змушують нейтронні зірки обертатися, і вчені з'ясували, що чим більше речовини падає на нейтронну зірку, тим сильніше її обертання. Таким чином, якщо батьківська зірка вибухнула асиметрично, то вибух не тільки виштовхує нейтронну зірку, а й розкручує її. Це може пояснити походження магнетарів, які є нейтронними зірками, що швидко обертаються, з найсильнішим магнітним полем.

Також учені показали, що існує два механізми появи чорних дір Фото: NASA

Також учені показали, що існує два механізми появи чорних дір. В одному випадку батьківська зірка не вибухає повністю, але тиск на ядро зростає до такої міри, що утворюється чорна діра. Ці чорні діри досить великі. Їхня маса еквівалентна в середньому 10 масам Сонця. Але вони не отримують значного поштовху під час вибуху і більшість чорних дір народжуються саме так.

Але іноді, як кажуть учені, батьківська зірка вибухає повністю, і більша частина її маси відлітає в космос. У результаті утворюється чорна діра з масою еквівалентною 3 масам Сонця. При цьому ці чорні діри мають неймовірну швидкість, яка перевищує 3,6 млн км/год, як показало моделювання. Але такі чорні діри зустрічаються рідко.

Вивчаючи властивості нейтронних зірок і чорних дір, астрономи можуть скласти повну картину життєвого циклу звичайних зірок.

Також Фокус писав про те, що згідно з новим дослідженням, загадкові яскраві плями, виявлені на поверхні морів Титана (супутник Сатурна), утворюються в результаті не такого вже й загадкового явища.