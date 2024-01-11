Від куріння до засмаги. Топ-6 найдивніших рис, якими нас наділила ДНК неандертальців

Дослідники кажуть, що в наших генах досі зберігається частинка стародавнього виду, який жив на Землі 60 тисяч років тому.

ДНК неандертальців має невеликий, але помітний вплив на сучасних людей. Експерти з генетики кажуть: завдяки давньому схрещуванню людей і неандертальців, ми успадкували низку особливостей.

Передбачається, що сучасні люди, які перебралися з Африки в Азію близько 60 000 років тому, схрещувалися з неандертальцями, і що ДНК неандертальців поширювалася з ними по всьому світу, пише Daily Mail.

На думку генетика з Лондонського регенеративного інституту Себнема Унлуйслера, гени неандертальців впливають на все, починаючи від структури волосся до нікотинової залежності у сучасних людей.

"ДНК неандертальця займає всього лише 1% у сучасному геномі людини, і цей вплив — лише частина головоломки, яка робить кожну людину унікальною", — каже Унлуйслер.

ДНК неандертальця та шкідливі звички

У людей зі спадщиною неандертальців ризик розвитку залежності від нікотину трохи вищий, ніж у інших Фото: Getty Images

Одна конкретна частина ДНК неандертальців значно збільшує ризик залежності від нікотину в людини. Іронічно, якщо врахувати, що неандертальці побували в Європі за 40 тисяч років до того, як туди завезли тютюн.

Дослідники з Вандербілтського університету кажуть, що ці послідовності ДНК могли надати неандертальцям адаптивні переваги в міру того, як вони освоювали нові середовища. Але тепер ДНК неандертальців може мати й негативні наслідки, включно з імовірністю розвитку нікотинової залежності.

Дослідники також виявили, що низка варіантів ДНК неандертальців пов'язана з депресією, психіатричними та неврологічними ефектами.

"Дослідження вказали на зв'язок між ДНК неандертальців і ризиком залежності від нікотину. У людей зі спадковістю неандертальців ризик розвитку залежності від нікотину може бути злегка вищим, ніж в інших людей", — каже генетик.

Неандертальці були рудими?

ДНК неандертальців пов'язують із варіаціями в характеристиках нашого волосся Фото: Freepik

ДНК неандертальців впливає на волосся сучасних людей, зокрема, це помітно у людей з товстим прямим волоссям.

"ДНК неандертальців пов'язують із варіаціями в характеристиках нашого волосся. Саме тому в деяких людей волосся товстіше і пряміше", — зазначає вчений.

Дослідження також вказали, що у людей з рудим волоссям, гени неандертальців зустрічаються набагато частіше, ніж в інших.

Неандертальці — жайворонки чи сови?

ДНК неандертальців впливає на наші циркадні ритми. Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Гени неандертальців впливають на те, наскільки легко нам вдається прокидатися вранці.

Дослідники вважають, що гени, які пов'язані з циркадним ритмом організму, мають відношення до неандертальців. Але ж саме циркадний ритм відповідає за те, коли ми прокидаємося і засинаємо.

Дослідники з університету Вандербілта виявили, що 16 мутацій, пов'язаних із раннім вставанням у сучасних людей, знайдено в геномах 120 000-річного і 52 000-річного неандертальця.

Деякі з них — так звані "гени годинника" — пов'язані з циркадним ритмом. Це, ймовірно, допомагало древнім людям прокидатися раніше, коли вони переміщалися в області з більшою тривалістю світлового дня.

Довгий ніс? Це від прадідуся-неандертальця

Довгі носи можуть бути успадковані від неандертальців Фото: Freepik

Довгі носи найімовірніше успадковані від неандертальців, показало дослідження Університетського коледжу Лондона.

Дослідники використовували дані волонтерів з Латинської Америки та порівняли генетичну інформацію з фотографіями їхніх облич.

Дослідження показало, що один регіон геному — ATF3 — мав генетичний матеріал, успадкований від неандертальців і міг бути результатом природного добору. Ніс "виростав" у міру того, як стародавні люди, покинувши Африку, адаптувалися до низьких температур і нового клімату.

Дослідники вважають, що довгі носи могли допомогти неандертальцям адаптуватися до холодного повітря.

Важка переносимість COVID-19

ДНК неандертальців може спричинити тяжкий перебіг коронавірусу Фото: Science

На початку пандемії було виявлено, що ділянка хромосоми, успадкована від неандертальців, робить людей більш сприйнятливими до COVID-19.

Дослідження показало: люди з кодом, успадкованим від неандертальців, були більш схильні до тяжких випадків COVID-19, включно з проблемами з легенями.

Дослідження Тартуського університету виявили чотири варіації неандертальського гена, які, найімовірніше, відповідальні за важкий перебіг коронавірусу.

Вважається, що ці чотири мутації пов'язані з "цитокіновим штормом", який відбувається у важких випадках коронавірусу.

"Неандертальська" засмага

У людей із неандертальською спадщиною спостерігалися тенденції або до світліших, або ж темніших відтінків шкіри Фото: pexels.com

Гени неандертальців можуть впливати на те, наскільки легко ви засмагаєте — і страждаєте від сонячних опіків.

Проведене 2018 року дослідження Інституту еволюційної антропології Макса Планка в Німеччині порівняло ДНК неандертальців із ДНК 112 000 учасників пілотного дослідження Biobank у Великій Британії.

Дослідники виявили кілька різних алелей неандертальців (варіантів ДНК), що впливають на відтінки шкіри та колір волосся.

"У людей із неандертальською спадщиною спостерігалися тенденції або до світліших, або ж до темніших відтінків шкіри", — кажуть учені.