Геніально просто. У США інженери перетворюють звичайний водопровід на міні-гідроелектростанції

Дослідники кажуть, що таким чином отримують чисту енергію без додаткових витрат на будівництво інфраструктури.

Інженери кажуть, що надлишковий тиск у водопровідних трубах може бути використано для обертання мініатюрних гідроелектричних турбін. Таким чином міста отримають ще одне джерело чистої енергії, пише New Scientist.

Дослідники вважають, що мережа невеликих турбін може стати запасним варіантом енергії вітру і сонця.

"Я вважаю, що це дуже недовикористаний ресурс. Інфраструктура вже є в кожному місті у світі, а додавання турбін до інфраструктури не стане великою проблемою", — каже Шеннон Еймс з Інституту гідроенергетики в Массачусетсі.

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Нещодавні дослідження Національної лабораторії Ок-Рідж у Теннессі засвідчили, що такий тип гідроелектроенергії "з трубопроводу" вже забезпечує близько 530 мегават генерувальних потужностей у США. За оцінками дослідження, якби такі системи були встановлені на всіх потенційних об'єктах у країні, це могло б забезпечити щонайменше 1,41 гігавата додаткової потужності — що еквівалентно приблизно 450 береговим вітряним турбінам — без необхідності будівництва будь-якої великої нової інфраструктури.

"У світі існують мільярди кілометрів трубопроводів, що перебувають під тиском", — підкреслює Грегг Семлер з InPipe Energy. Його компанія встановила вже три таких системи і живила від них прожектори на бейсбольному стадіоні Портленда.

Нещодавня установка компанії на трубопроводі вже виробляє електроенергію в окрузі Іст-Бей у Каліфорнії. Очікується, що вона генеруватиме 130 000 кіловат-годин електроенергії на рік, яку використовуватимуть для живлення прилеглих водяних насосів. Будь-яка надлишкова потужність спрямовуватиметься в мережу, що допоможе комунальному підприємству досягти своєї мети з вуглецевої нейтральності до 2030 року.

Прогнозується, що проєкт дасть змогу скоротити викиди вуглекислого газу підприємствами приблизно на 6 тонн на рік.

"Якщо в регіоні мало сонця або вітру, підприємства водопостачання міст можуть пропускати більше води по трубах, щоб виробляти більше енергії", — кажуть експерти.

Система InPipe виконує ту саму функцію, що і звичайний напірний клапан, який розсіює надлишковий тиск води, створюваний силою тяжіння і насосами. Однак замість того, щоб просто скинути цей тиск, технологія InPipe використовує його для вироблення електроенергії. Система відводить водопровідну воду через байпас, де вона обертає гідроелектричну турбіну, а потім повертає воду в труби.

"Наша система не змінює потік води, але знімає тиск", — кажуть у компанії.

Нагадаємо, фізики домоглися нових результатів із термоядерним синтезом. Вченим вдалося відтворити ті самі процеси, що відбуваються всередині Сонця. Успішними були 4 спроби з шести.