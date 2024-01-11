Загубилося в піску на 4 тис. років: учені зробили незвичайне відкриття в Аравійській пустелі

Археологи стверджують, що посеред суворих умов пустелі відшукали найстаріше укріплене поселення у світі.

Археологи знайшли величезну стіну бронзового століття, яка оточувала оазис Хайбар у північній Аравійській пустелі. Стіна колись простягалася на 14,5 км, що робить Хайбар другою найбільшою оазою в Саудівській Аравії, яка була оточена стіною, пише IFLScience.

Виявлений вал датується періодом між 2250 і 1950 роками до н. е., коли в регіоні були поширені оазиси з осілим населенням.

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Вчені вважають, що знайшли в пустелі одне з найбільш укріплень свого часу. Також припускають, що оточений гігантською стіною оазис залишався непоміченим до теперішнього часу завдяки екстремальній зміні пустельного ландшафту за останні тисячоліття.

Під час археологічних розкопок команда змогла визначити початкові розміри укріплення: довжина стіни становила 14,5 км, у товщину — від 1,7 до 2,4 м, а у висоту — 5 м. На сьогодні збереглося трохи менше половини стіни.

У період свого розквіту гігантські мури оточували територію площею майже 1100 гектарів. Лише місто-фортеця Тайма, стіни якого мали довжину близько 19 кілометрів, могли змагатися з Хайбаром за розміром — ці два об'єкти є найбільшими оазами, оточеними муром, у регіоні.

Обнесений стіною оазис Хайбар належав мережі інших подібних укріплених поселень на північному заході Аравії.

"Стіни Хайбара, ймовірно, були побудовані корінним народами, коли осіли та вирішили захистити територію свого оазису. Ці вали простояли кілька століть, перш ніж їх зруйнували або замінили пізнішими будівлями", — пишуть автори дослідження.

За їхніми словами, оазис Хайбар і його стіна, вік якої становить 4 тис. років, є найстарішим укріпленим поселенням зі знайдених у світі.

Нагадаємо, Сахара перетворюється з піщаної пустелі на зелений ліс кожні 21 000 років. Згідно з новим дослідженням, найбільша спекотна пустеля на Землі ще 5000 років тому була вкрита лісами.