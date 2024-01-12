Спроба тривалістю 3,5 місяці. NASA нарешті відкрило контейнер зі зразками астероїда Бенну (фото)

Вченим довелося створити нові інструменти, щоб отримати доступ до дорогоцінного вантажу, який допоможе розкрити секрети Сонячної системи.

Минуло 3,5 місяці відтоді, як космічний апарат OSIRIS-REx скинув на Землю капсулу зі зразками, взятими на астероїді Бенну. Але вченим увесь цей час не вдавалося отримати доступ до контейнера, що містив каміння і пил з навколоземного астероїда. Тепер же NASA повідомило, що завдяки новим інструментам кришку контейнера зі зразками відкрито. Як кажуть науковці, дослідження цих зразків може дати краще уявлення про ранню історію Сонячної системи, адже астроїд Бенну існує мільярди років, пише ScienceAlert.

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Ще 24 вересня минулого року вчені отримали довгоочікуваний вантаж із космосу, коли апарат OSIRIS-REx після завершення 7-річної місії доставив на Землю капсулу зі зразками астероїда Бенну. Усередині капсули знаходився контейнер з камінням і пилом, кришка якого також була покрита невеликою кількістю астероїдного матеріалу. Це були 70 грам пилу, які вчені ретельно вивчили і виявили там велику кількість молекул води і вуглецю. Таким чином це підтверджує теорію про те, що астероїди, які впали на Землю мільярди років тому, допомогли зробити нашу планету населеною.

Усередині капсули знаходився контейнер з камінням і пилом, кришка якого також була покрита невеликою кількістю астероїдного матеріалу. Це були 70 грам пилу, які вчені ретельно вивчили і виявили там велику кількість молекул води і вуглецю Фото: NASA

Але основна частина зразків астероїда Бенну перебувала всередині контейнера і 3,5 місяці вчені намагалися його відкрити. І нарешті їм це вдалося за допомогою нових інструментів, розроблених для цієї мети. Кришка контейнера була закрита за допомогою 35 затискачів, два з яких не могли відкрити за допомогою наявних інструментів у стерильному боксі, щоб уникнути забруднення зразків. Вченим з NASA довелося створити 2 нових інструменти, які пройшли ретельну перевірку і показали ефектний результат.

Основна частина зразків астероїда Бенну перебувала всередині контейнера і 3,5 місяці вчені намагалися його відкрити. І нарешті їм це вдалося за допомогою нових інструментів, розроблених для цієї мети Фото: NASA

Станом на 11 січня, згідно з повідомленням NASA, зразки з відкритого контейнера ще не було витягнуто, і не відома точна вага матеріалу, хоча раніше повідомлялося, що там має бути приблизно 250 грамів каміння і пилу. NASA повідомило, що потрібно провести ще кілька етапів розкриття контейнера, після чого зразки будуть витягнуті і почнеться їхнє дослідження.

Астероїд Бенну Фото: NASA

На сьогоднішній день, отримана кількість зразків з астероїда Бенну є найбільшою успішно зібраною і доставленою на Землю з усіх подібних місій.

Космічний апарат OSIRIS-REx, який тепер називається OSIRIS-APEX, наразі летить до іншого, потенційно небезпечного, астероїда під назвою Апофіс. Апарат має зайнятися дослідженням цього каменю у 2029 році, коли астероїд пролетить на дуже близькій відстані від Землі. Про це вже писав Фокус .

Також Фокус писав про те, що на формування планет у Сонячній системі дуже сильно вплинули величезні зіткнення між об'єктами. Це вплинуло, зокрема, на Землю, Меркурій і Уран.