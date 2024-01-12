Народжений у хаосі. Потужний землетрус у Японії додав до берегової лінії 250 м землі (фото)

Дослідники вивчили берегову лінію на супутникових знімках і виявили, що вона значно розширилася після стихійного лиха.

1 січня близько 16:10 за місцевим часом у Японії стався сильний землетрус магнітудою 7,6. Від місцевої влади надійшов наказ евакуювати постраждалі прибережні райони, які значно постраждали від підйому землі, пише Space.

Супутникові дані місцевості до і після землетрусу зафіксували інтенсивне підняття землі, яке розширило берегову лінію японського півострова Ното на 250 метрів. Знімками наслідків землетрусу в X (раніше Twitter) поділився Нахель Бельгерзе. На кадрах видно, що морське дно піднялося над водою, утворивши нові оголені пляжі. Зазначимо, що кадри показують зміни берегової лінії після того, як землетрус і цунамі вщухли, внаслідок чого деякі порти залишилися повністю сухими.

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Кілька днів команда з Інституту дослідження землетрусів проводила польові дослідження вздовж північно-західного узбережжя півострова Ното. Команда зазначає, що їм вдалося виявити сліди сейсмічного підняття узбережжя, пов'язаного із землетрусом, у 10 місцях. Результати також свідчать про те, що температура сейсмічного підняття узбережжя, ймовірно, зменшується на південь від Кайсо та Акасакі.

Команда також виявила плями води на стінах прибережних будівель у районі порту Акасакі: вчені припускають, що землетрус також спричинив цунамі в районі порту, хвилі якого досягли 4,2 метра.

Фото наслідків найсильнішого землетрусу в Японії було отримано за допомогою вдосконаленого супутника спостережень за землею-2 (ALOS-2), що належить Японському агентству аерокосмічних досліджень (JAXA). Використовуючи супутникові дані, вчені змогли порівняти місцеву берегову лінію в період із червня 2023 року до 2 січня 2024 року. Науковці зазначають, що внаслідок землетрусу берегова лінія змістилася в бік моря одразу в кількох районах, зокрема в порту Нафуне, місті Вадзіма і затоці Міназукі.

Зазначимо, що наразі вчені все ще продовжують польові дослідження, щоб дізнатися більше про причини землетрусу і його наслідки для місцевих прибережних спільнот.

Раніше Фокус писав про те, що біля берегів Японії з'явився новий острів, народжений безіменним вулканом.