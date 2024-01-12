Сонце вб'є нас всіх, але це ще не кінець: учені кажуть, що Земля отримає другий шанс

Дослідники кажуть, що навіть після смерті зірки наша планета знову зможе стати населеною.

Нове дослідження показує, що не варто скидати з рахунків старі зірки, як господарів планет, на яких присутнє життя, навіть якщо ці зірки померли, пише IFLScience.

Вирішальним фактором, який впливає на зародження життя на планетах, є зоряний вітер. Магнітне поле Землі захищає нас від потоку частинок, що викидаються Сонцем. Ситуація змінюється, коли молоді зірки починають поступово зростати в розмірах.

У міру старіння таких зірок, як Сонце, руйнівні виверження на їхній поверхні стають менш імовірними. Зі свого боку, це підвищує шанси на збереження життя на планетах поблизу.

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Зірки схожі на Сонце або просто старі зірки справді гарні, але тільки до певного моменту. Нашому Сонцю і багатьом подібним до нього зіркам судилося стати червоними гігантами. Річ у тім, що коли в ядрі зірки закінчується водень, вона спершу стискається, запалюючи гелій, а потім починає роздуватися.

Вчені вважають, що коли Сонце перетвориться на червоного гіганта, його зовнішні шари дістануть до орбіти Землі. Щільність цієї плазми буде низька, але таке сусідство однозначно знищить усе живе на планеті.

Оскільки фаза червоного гіганта характеризується викидом потужних зоряних вітрів, населена зона зірки відсувається далі. Така новина може бути хорошою для супутників газових гігантів, але не для скелястих планет. Першим згорять Венера і Меркурій, а за ними можуть піти Земля і Марс.

Далі червоні гіганти скидають свої шари, після чого залишається тільки стиснуте ядро. Залишки таких мертвих зірок називають білими карликами. Вони не відправляють у космос зоряних вітрів і залишаються стабільними протягом мільярдів років, що знову зробить прилеглі планети чудовим місцем для життя.

Дослідники підтверджують, що перехід від звичайної зірки до червоного карлика відбувається занадто швидко, щоб життя могло адаптуватися до змін. Але старі зірки та білі карлики мають розглядатися як потенційні господарі населених планет.

Нагадаємо, провівши нові розрахунки і вивчивши сусідню систему, вчені дійшли висновку, що наша планета має шанс не бути поглинутою Сонцем, що розширюється, проте жодних гарантій щодо нашого виживання давати вони не стали.