Таємничий скарб Кнаресборо: вивчені артефакти створили ще більше питань для вчених (фото)

У Йоркширському музеї зберігається скарб Кнаресборо – комплекс з пізньоримських металевих виробів, які музею подарував торговець Томас Готт у 1864 році. Проте артефакти до недавнього часу не досліджували.

Cкарб Кнаресборо, знайдений у 1864 році, довгий час залишався недослідженим та викликав дебати серед експертів. Нещодавно, Джессіка Де Масо, студентка археології Ньюкаслського університету, очолила перше комплексне дослідження пізньоримських виробів у межах своєї магістерської роботи, пише Arkeonews.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Предмети, які зараз виставлені в Йоркширському музеї, подарував у 1864 році Томас Готт, торговець залізними виробами і член міської ради, що проживав у Кнаресборо. Однак, Готт був небагатослівним щодо точного місця знахідки, що викликало дискусії серед експертів.

Дослідження Джессіки та її колег з Університету Ньюкасла свідчать про те, що скарб, ймовірно, походить із болотистої місцевості поблизу Фарнема, в долині Моубрей, на північ від Кнаресборо. Значення регіону в римський період, з головними дорогами і багатими віллами, натякає на можливий зв'язок між скарбом і цими заможними поселеннями.

Велика рифлена чаша зі скарбу Кнаресборо Фото: Yorkshire Museum

Що робить скарб з Кнаресборо справді винятковим, так це те, що це єдиний приклад пізньоримського скарбу такого типу, знайдений у Британії у болоті або трясовині. Причина, чому ці предмети залишили в болоті, залишається загадкою, хоча подібна практика з ритуальних або захисних міркувань існувала і в інших частинах Римської імперії.

Дослідницька група виявила, що вціліла колекція, переважно виготовлена з бронзи, включає унікальні предмети, такі як велика рифлена чаша та бронзова ручка для посудини з характерним упором. Ці предмети, що після полірування нагадують золото, ймовірно, мали вражати гостей на римських бенкетах, демонструючи певний рівень багатства.

Рентгенофлуоресцентний аналіз підтвердив склад стародавніх сплавів, виявивши на багатьох предметах сліди давнього ремонту, що підкреслює цінність матеріалу, з якого вони виготовлені.

Деякі предмети зі скарбу втрачені, оскільки їх переплавили у ливарні Готта. Попри ці втрати, вціліла колекція дає рідкісне уявлення про пізньоримську металеву майстерність.

У 2017 році Йоркширський музей започаткував дослідницьку ініціативу "Старі колекції, нові питання", поставивши скарб Кнаресборо в центр уваги. Джессіка Де Масо, нині археологиня у Сполучених Штатах, скористалася можливістю вивчити скарб під час навчання на магістерській програмі з археології в Університеті Ньюкасла.

Скарб Кнаресборо є свідченням захопливих історій, які можуть розповісти історичні артефакти, запрошуючи нас оцінити тонкощі стародавнього життя та майстерність минулої епохи.

Раніше Фокус розповідав про давньоримську гробницю, знайдену у храмі Аполлона. Вчені вважають, що вона належала аристократам.

Також ми писали про голову грецького божества, знайдену посеред руїн стародавнього міста. Це була частина статуї давньогрецького бога Діоніса.