Під землею в Сибіру щось вибухає, утворюючи 50-метрові дірки: вчені пояснили явище (фото)

Дослідники запропонували нове пояснення величезним кратерам, які продовжують з'являтися в Сибіру і вперше були виявлені 12 років тому.

Вперше знайдені у вічній мерзлоті Сибіру 2012 року, величезні кратери мають глибину понад 50 метрів і ширину понад 20 метрів. Ці кратери продовжують з'являтися в цьому регіоні Землі і спантеличують учених уже багато років. Автори дослідження, опублікованого на сервері препринтів EarthArXiv, пропонують нове пояснення появи цих кратерів, пише ScienceAlert.

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На сьогодні вчені виявили вже 8 величезних кратерів на півночі Західного Сибіру, а саме на півострові Ямал і Гиданському півострові. Вони виникають унаслідок найсильнішого вибуху, який можна почути на відстані понад 100 км. При цьому під час вибуху з-під землі викидається багато уламків, які розлітаються на сотні метрів навколо.

Автори дослідження вважають, що причиною появи кратерів, що вибухають, можуть бути поклади гарячого природного газу, який просочується з надр Землі.

Автори дослідження вважають, що причиною появи кратерів, що вибухають, можуть бути поклади гарячого природного газу, який просочується з надр Землі Фото: ScienceAlert

Цей регіон Землі відомий величезними підземними запасами природного газу, і зміна клімату, яка провокує підвищення температури, призводить до ослаблення частини вічної мерзлоти. Тоді й виникають вибухи внаслідок виходу газу через дірку, що утворилася, вважають учені.

У вічній мерзлоті утримується багато органічного матеріалу, який у міру підвищення температури тане і розкладається. У результаті може виділятися метан. Тому вчені припустили, що метан, який просочується з вічної мерзлоти, стоїть за появою кратерів.

Вважається, що саме внаслідок таких процесів у регіонах вічної мерзлоти виникають озера з метану. Але це не пояснює, чому кратери, що так вибухають, розташовані тільки на двох півостровах, адже озера з метану можна виявити скрізь, де є вічна мерзлота, яка тане.

З огляду на це автори нового дослідження вважають, що за появою кратерів стоїть гарячий природний газ, який виривається через геологічний розлом, накопичується під замерзлим шаром ґрунту і нагріває вічну мерзлоту знизу.

Цей регіон Землі відомий величезними підземними запасами природного газу, і зміна клімату, яка провокує підвищення температури, призводить до ослаблення частини вічної мерзлоти Фото: ScienceAlert

У такий спосіб відбувається танення вічної мерзлоти, вона стає ослабленою знизу і може обвалитися. Верхній шар вічної мерзлоти також тане через підвищення температури і таким чином з'являються всі умови для раптового виходу газу назовні. Таким чином відбувається вибух і виникає кратер, вважають учені. Автори дослідження вважають, що таких кратерів могло з'явитися більше, але потім вони зникли, на що вказує велика кількість западин на півночі Сибіру.

Водночас інші вчені вважають, що потрібні додаткові докази цієї теорії. Але якщо вона виявиться вірною, то це може спричинити проблеми для клімату. У природному газі багато метану, який є потужним парниковим газом. Тому кратери можуть виявитися місцем виходу великої кількості метану в атмосферу за короткий час.

Автори дослідження кажуть, що якщо такі кратери з'являються тільки в певному регіоні Землі, то вплив на клімат у глобальному масштабі буде незначним. Хоча під землею міститься багато метану, невідомо яка кількість цього газу може вийти назовні.

Як уже писав Фокус, "Врата пекла" в Сибіру "розкриваються" на 30 метрів на рік. Ця сибірська воронка вже досягла 100 метрів у глибину і близько 1 кілометра в довжину, але з кожним роком продовжує лише збільшуватися.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили перший кратер на супутнику Юпітера, який з'явився в результаті ударної події. Раніше передбачалося, що таких кратерів там не існує.