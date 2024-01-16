Пошуки позаземного життя по-справжньому почнуться тільки зараз: що кажуть астрономи

Дослідники кажуть, що тільки зараз у науки з'явилися необхідні інструменти для виявлення техносигнатур інопланетного життя.

Людство вперше почне збирати достатньо даних про радіосигнали у Всесвіті, щоб знайти інопланетне життя. Цього вдалося досягти завдяки розширенню програми з пошуку позаземного розуму SETI, пише IFLSciece.

Поки що жодне з проведених досліджень не виявило доказів існування інопланетного життя. Але радіоастрономи підкреслюють, що це не доводить відсутність інопланетян. У цьому випадку вчені часто використовують аналогію, коли людина набирає відро води з океану, і не знаходячи там риби, приходить до висновку, що риби не існує.

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Наша вибірка даних так само мала, кажуть експерти. Якби інопланетяни подолали хоча б 1% шляху через галактику до Землі та відправляли нам повідомлення, малоймовірно, що ми б їх почули.

Новий же детектор під назвою COSMIC, пов'язаний з Дуже Великою Антенною Решіткою, яка складається з 27 радіотелескопів у США.

"COSMIC є не окремо взятим телескопом, а детектором, який може об'єднувати й аналізувати дані", — каже науковий співробітник проєкту доктор Ченоа Трамбле.

Річ у тім, що позаземні сигнали можна відшукати або за допомогою сканування великих ділянок неба, або шляхом точних спостережень за одним багатообіцяючим кандидатом. Але і перший, і другий методи не дали особливих результатів.

COSMIC же не вимагає більших тарілок або більш чутливих інструментів. Замість цього він допомагає обробляти і збирати дані, які можуть містити ознаки техносигнатур інопланетних цивілізацій. Усі дані, які обробляє детектор, збираються найбільшою мережею радіотелескопів.

Оскільки дані обробляються в режимі реального часу, а не через кілька тижнів або років, як це відбувалося раніше, є можливість повернутися назад і подивитися на багатообіцяючого кандидата, перш ніж сигнал зникне.

Нагадаємо, виявлено джерело найдальшого радіосигналу з космосу. Астрономи виявили дуже рідкісну і дивну подію в незвичайному місці.