Плагіат почався з богів. Які міфи підозріло схожі один на одного

Дослідники досі ламають голову над тим, як стародавні культури, які ніколи не контактували, могли скласти настільки схожі легенди.

По всьому світу живуть свої міфи та легенди, в яких фігурують фантастичні істоти — від бога Ганеші з головою слона до богів-ягуарів у мая, а також різноманітних видів янголів, гоблінів та ельфи... які мають різні імена, але спільні риси.

У кожної культури є щось унікальне, але існує стільки паралелей, якщо не повних збігів, що ми ставимо собі питання: як міфологія народів з такими обмеженими контактами може мати настільки схожі сюжети?

Світ виник із темряви

Стародавні люди так само, як і ми, ставили собі питання про те, як був створений світ.

Міфи про народження світу з темряви зустрічаються скрізь — у Єгипті, Індії, Китаї тощо. У Біблії все почалося з нічого, і Бог сказав: "Нехай буде світло", таким чином було створено всесвіт, Землю тощо.

У стародавньому Китаї люди вірили, що Пангу, первозданний бог, створив всесвіт, Землю і небеса за 18 000 років.

Світ з'явився з непроглядної темряви Фото: ScienceAlert

У ранніх міфах часто трапляються людиноподібні постаті або тварини, здатні до розмови та метаморфоз, що порушують закони фізики й реальності. Наприклад, біблійний змій, що говорить, і яблуко в саду Едему.

В австралійській міфології в аборигенів створення світу називалося "Час Снів", і Райдужний змій є тут ключовою фігурою.

На думку вчених, міфи про створення всесвіту потрібно сприймати через призму часу, коли закони фізики для людей були невідомі.

Війна богів

У різних культурах нерідко трапляється міф, у якому група молодих, більш прогресивних богів перемагає старшу групу богів. Переможені згодом перетворюються на первозданні елементи — такі, як час, простір і хаос.

Стародавні греки вважали, що боги скинули титанів. Кронос був батьком наступного покоління богів, включно із Зевсом, який захопив владу, влаштувавши переворот.

У скандинавській міфології аси билися з ванами. Одін і його брати перемогли ванів і стали панувати над світом.

У кельтських богів Туату Де Дананн перемагають фоморів.

У Біблії також триває війна, у ній Бог перемагає Сатану і його "занепалих ангелів", виганяючи їх із небес.

Перша людина

Загальною темою є створення богами першого чоловіка та жінки. Найчастіше від цих перших людей згодом бере початок увесь рід людський. Виникає питання, чому не створити одразу багато людей? Чому завжди людський рід починається з однієї пари?

У Біблії є Адам і Єва, а в китайській міфології — Фу Сі та Нюйва, в індуїзмі — Ману і Шатарупа.

Найчастіше ці перші пари мають тісний зв'язок із богами та на них також мало поширюються закони природи.

Великий потоп

Міф про потоп — поширена тема, де страшна повінь посилається богом або богами та знищує світ, часто як акт покарання або очищення.

Це діє майже як велике "скидання" або "перезавантаження", щоб створити світ заново після серії невдач людства.

Ной узяв на свій ковчег по парі всіх тварин Фото: Live Science

У біблійній міфології Бог вирішує затопити Землю через гріховну природу людства. І виникає легендарний Ноїв ковчег. Ной узяв по парі всіх тварин. Вважається, що всі існуючі нині види — це нащадки врятованих на ковчезі.

Індуїстський міф про Ману схожий з історією Ноя, як і вавилонський епос про Гільгамеша, міфи про потоп Месопотамії та історія Девкаліона в грецькій міфології, який разом із дружиною врятувався від потопу.

У давньоєгипетській міфології бог-сонце Ра втопив світ у крові, і цю подію відзначали винними фестивалями.

Хоча Ной і Девкаліон не були першими людьми, вони стали родоначальниками людей, які вижили після масштабного очищення.

Священна гора

Зазвичай найвищу гору вважали священним місцем, де живуть боги чи інші істоти, що мають божественне походження.

Ймовірно, такі міфи з'явилися внаслідок цікавості людини, яка через неприступність гірських піків вважала такі місця недосяжними, а отже, божественними.

Гора Олімп у Греції була домом для Пантеону. Гора Кайлас в індійських історіях — житло Шиви. Гора Фудзі в Японії відіграє схожу роль, як і Улуру в Австралії. Гора Крох Патрік в Ірландії — місце, куди католики здійснюють паломництво на честь святого Патріка, покровителя Ірландії.

Далеко в Кенії — це гора Меру, Кіліманджаро чи гора Квітуту на острові Мфангано... Кожне плем'я в цій країні має свою священну гору.

На Шрі-Ланці пік Адама є священним місцем одразу для чотирьох релігій. Річ у тім, що на схилах цієї гори є відбиток, схожий на слід від ноги. Його приписують Шиві, Будді, Святому Фомі та Адаму одночасно.

Не дивно, що багато вершин тепер слугують місцем для паломництва — вони перебувають "в основі" багатьох, якщо не всіх світових релігій.

Дракони

Міфологія багатьох країн світу мати в собі драконів: вони вбирають у себе риси таких надхижаків, як великі кішки, змії та хижі птахи. Також дракони мають неймовірні розміри та вивергають вогонь — елемент, якого люди боялися споконвіку.

Дракони "водилися" від Європи до Китаю і навіть через океан у Новій Зеландії Фото: Pexels

Багато культур визнають існування драконів — і варіації цього вірування простежуються від Європи до Китаю, аж до Сіухкоатля в ацтекській міфології. Далеко за океаном, у міфології маорі Нової Зеландії є міфічний дракон або таніфа, але його зображають у вигляді гібрида акули, туатара, змії та хижого птаха. Річ у тім, що в Новій Зеландії не водяться великі кішки, але зате там є водяні змії. Тому в міфології цього регіону дракони найчастіше мешкають у воді.