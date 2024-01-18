Лазер збиватиме космічне сміття на орбіті Землі: влучатиме в уламки розміром менше 10 см

Японський стартап унікальний тим, що космічне сміття можна буде збивати прямо з поверхні планети.

У Японії запустили стартап під назвою EX-Fusion, який дасть змогу з поверхні Землі знищувати космічне сміття за допомогою потужного лазера, пише Futurism.

Стартап не передбачає жодних вибухів у космосі. Замість цього експериментальна технологія ґрунтується на типі лазера, який називається твердотільний лазер з діодним накачуванням. З його допомогою вчені сподіваються збивати уламки з орбіти планети, відправляючи їх у безпечну область земної атмосфери, де вони згоратимуть.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Компанія EX-Fusion не єдина, хто вирішив використовувати лазери для розчищення орбіти Землі. Але це поки що єдина компанія, яка стверджує, що може це зробити без запуску супутників із лазерними установками. У цього стартапу є й інша перевага — досвід у вивченні ядерного синтезу, для якого їхні лазери і призначалися.

"Потужність лазера для знищення космічного сміття, звісно, на порядок нижча, ніж для ядерного синтезу, але в них спільні технічні дані", — каже генеральний директор EX-Fusion Кадзукі Мацуо.

Перший етап реалізації проєкту полягатиме в установці лазера в обсерваторії в Канберрі, якою керує австралійська фірма EOS Space. Минулого року компанії вже підписали меморандум про співпрацю. Поки що основна мета полягає в тому, щоб створити менш потужну версію лазера, яка зможе знищувати космічне сміття розміром менше ніж 10 сантиметрів.

Другий етап полягає в тестовому збитті космічного уламка. Лазер стрілятиме на випередження, тож уламки рухатимуться назустріч випущеному променю. Таким чином уламки, що сповільнилися, мають впасти в атмосферу Землі.

Поки кінцева дата запуску проєкту невідома, але загалом, у NASA визнали потенціал лазерного обладнання в боротьбі з космічним сміттям.

Уже безліч разів NASA і Європейське космічне агентство заявляли про те, що космічне сміття становить серйозну проблему.

Першими із загрозою стикаються астронавти, коли виходять у відкритий космос. Також МКС уже неодноразово доводилося коригувати свою орбіту, щоб розминутися з тим чи іншим уламком. У майбутньому космічне сміття може витіснити нові супутники, заблокувати космічні польоти і безконтрольно падати на Землю.

Нагадаємо, "мікрохвильовки" на орбіті за 100 тисяч євро мають вирішити проблему космічного сміття. Вчені з ЄКА хочуть запустити в космос нові супутники, які допоможуть уникнути аварій на низькій навколоземній орбіті.