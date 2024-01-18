Заблукати в трьох соснах. Жінки гірше орієнтуються на місцевості, ніж чоловіки: ось чому

Дослідники вважають, що знайшли причину того, чому чоловіки краще орієнтуються за вказівниками, ніж протилежна стать.

Існує думка, що чоловіки краще орієнтуються на місцевості та впораються з покажчиками, ніж жінки. Результати нового дослідження не тільки підтверджують цю теорію, але також називають джерело "таких навичок", пише Daily Mail.

Деякі теорії раніше припускали, що ця здатність у чоловіків розвинулася внаслідок еволюції. Однак результати нового дослідження вчених з Університету Іллінойсу в Урбані-Шампейні показують, що все не зовсім так: насправді ця навичка залежить від того, як виховуються представники різних статей.

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За словами співавтора дослідження, професора Джастіна Роудса, раніше вчені вважали, що основну роль зіграла еволюція, оскільки історично чоловіки від'їжджали далі від дому, ніж жінки, щоб забезпечити свої сім'ї. Однак Роудс із колегами дійшли висновку, що якби це справді було так, генетична особливість передалася б і дітям жіночої статі.

У результаті вчені наполягають на тому, що статеві відмінності між людьми насправді є результатом культури, а зовсім не еволюції. Автори дослідження вважають, ця навичка пов'язана з тим, що хлопчиків більше заохочують гратися на вулиці, ніж дівчаток, що й дає їм змогу краще знайомитися із зовнішнім середовищем, а також покращує їхні навігаційні здібності.

Під час дослідження вчені вивчили 21 вид, зокрема й людей, щоб визначити джерело здібностей до пошуку шляху. У вибірці також були присутні раки, шимпанзе, отруйні жаби, панди і коні.

Категорії видів, які були досліджені Фото: The Royal Society Journal

Спочатку вчені вивчили розміри ареалу проживання виду, щоб зрозуміти, як далеко кожен з них віддаляється від своєї "бази". Зазначимо, що вчені збирали дані за допомогою спостереження, радіоспостереження і вилову в пастки. Загалом спостереження тривало близько року.

До слова, понад десять років тому Роудс уже провів аналогічне дослідження, однак тоді результати були обмежені вибіркою — лише 11 видів. У ньому також не брали участь люди. Цього разу команда опитала реципієнтів, використовуючи віртуальні або реальні тести визначення шляху, розділені на категорії:

читання карт;

навігація за допомогою усних інструкцій;

використання карт для прогулянки.

Дослідники виявили, що хоча самки, включно з людьми, мають тенденцію подорожувати далі від своїх домівок, самці все одно орієнтуються більш ефективно. Водночас учені виявили, що відмінності зникають у місцях, де чоловіки та жінки виховуються без гендерного поділу.

Далі вчені планують провести додаткове дослідження, щоб зрозуміти, як формуються функції мозку, що дають чоловікам перевагу в галузі навігації.

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